Центробанк понизил ключевую ставку до 6 процентов

Центральный банк России в ходе заседания принял решение снизить ключевую ставку до 6 процентов. Это уже шестое подряд снижение, сообщает RT. Одновременно Центробанк сохранил свой прогноз по росту ВВП России на 2020 год в интервале 1,5-2,0 процента.

Ранее, в сентябре, ЦБ снизил ключевую ставку до 6,25 процента – тогда был обновлен минимум с марта 2014 года.

До введения западных санкций против РФ из-за событий на Украине ключевая ставка в стране составляла 5,5 процента.

