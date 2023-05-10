Крах американской экономики: В США «острая война» из-за госдолга и разрушительного дефолта

Американский лидер Джо Байден по итогам встречи с лидерами Конгресса раскрыл последствия возможного дефолта в стране. По его словам, при провале переговоров по повышению потолка государственного долга кризис станет разрушительным для экономики США. Глава Белого дома выразил уверенность, что лидер Палаты представителей Кевин Маккарти это понимает.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что дефолт США будет выгоден России и Китаю. Она предупредила, что дефолт приведет к неопределенности вокруг использования доллара. На этом фоне Россия и Китай попытаются доказать всему миру несостоятельность США как демократического государства, полагает представитель американской администрации.

«Это также создаст неопределенность в мире касательно ценности доллара, институтов и ведущей роли США, что приведет к волатильности на рынках, зависимых от доллара», - сказала она.

О приближении дефолта США ранее предупредила глава министерства финансов Джанет Йеллен. По ее словам, у ведомства все меньше возможностей предотвратить негативный сценарий.