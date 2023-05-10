Крах американской экономики: В США «острая война» из-за госдолга и разрушительного дефолта
Байден заявил, что при провале переговоров по повышению потолка государственного долга кризис станет разрушительным для экономики США. В Москве считают Вашингтон банкротом.
Американский лидер Джо Байден по итогам встречи с лидерами Конгресса раскрыл последствия возможного дефолта в стране. По его словам, при провале переговоров по повышению потолка государственного долга кризис станет разрушительным для экономики США. Глава Белого дома выразил уверенность, что лидер Палаты представителей Кевин Маккарти это понимает.
В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что дефолт США будет выгоден России и Китаю. Она предупредила, что дефолт приведет к неопределенности вокруг использования доллара. На этом фоне Россия и Китай попытаются доказать всему миру несостоятельность США как демократического государства, полагает представитель американской администрации.
«Это также создаст неопределенность в мире касательно ценности доллара, институтов и ведущей роли США, что приведет к волатильности на рынках, зависимых от доллара», - сказала она.
О приближении дефолта США ранее предупредила глава министерства финансов Джанет Йеллен. По ее словам, у ведомства все меньше возможностей предотвратить негативный сценарий.
Дефолт США может произойти уже летом 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков американского Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center). По их мнению, «день икс» может наступить через несколько недель.
Сейчас порог госдолга США составляет 31,4 триллиона долларов. Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс повысить его. Контролирующие Палату представителей республиканцы скептически относятся к этому предложению, они настаивают на сокращении расходов и более ответственной экономической политике.
В связи с этим экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с НСН заявил, что власти США достигнут компромисса по потолку госдолга и не допустят дефолта.
«Весь многолетний опыт показывает, что достигается компромисс по поводу потолка госдолга. Не было ни одного случая, когда бы этого не произошло. Будут определенные уступки, но потолок госдолга установят. Американский госдолг - это необычный долг, потому что они ни у кого денег не просят. Они продают свои облигации, а их покупатели становятся кредиторами США. В мире нет более надежного инструмента сохранения свободных денег, чем облигации. Поэтому все, у кого свободные деньги есть - Китай, Япония, нефтедобывающие страны, банки, частные лица, покупают облигации и хранят в них свои деньги. Проценты там небольшие, но зато высокая надежность. Пока американский рынок является наиболее привлекательным в мире - это будет продолжаться. Поэтому нет сроков, которые могли бы обозначать, что есть предел этому госдолгу», - сказал Супян.
Собеседник НСН отметил, что интереса в дефолте США нет ни у кого из сторон.
«Объявлять дефолт не в интересах Вашингтона, не в интересах и кредиторов продавать эти облигации. Если рассуждать теоретически, то Китай, как главный конкурент США, может обрушить американскую экономику, если предъявит к оплате все облигации. Американцы не смогут расплатиться одномоментно по этим долгам. В свою очередь китайцы и сами бы потеряли большие деньги, ведь все облигации имеют свой срок - 3 года, 10 лет и так далее. Китайцы никогда этого не сделают, потому что они обрушат и свою экономику. Для них американский рынок - главный рынок», - резюмировал он.
По его словам, внешний долг США выгоден не только Вашингтону, но и всем кредиторам. Несмотря на значительный объем задолженности, американская экономика далека от краха – все понимают, что это повлечет за собой разрушение и других мировых экономик.
«Этот пузырь не может лопнуть, потому что долг США отличается от долга, например, Греции тем, что экономика США самая мощная и эффективная в мире, туда все охотно вкладывают средства. Пока это так, угрозы нет. Если все мгновенно предъявят вот эти облигации к оплате, тогда может наступить крах американской экономики, у них не будет таких средств, чтобы этот долг одномоментно оплатить. Но сейчас такая ситуация невозможна. Если Китай предъявит такие требования и разрушит американскую экономику, он сам колоссально потеряет, потеряет самый большой рынок для китайских товаров», - заключил экономист.
Дефолт в США исключен, поскольку это будет означать банкротство страны, планку госдолга также поднимут. Об этом НСН заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
«Однозначно дефолта не будет, поскольку это банкротство государства. Планку госдолга также в очередной раз поднимут, хотя разговоров будет много, не исключено, что эта война будет острой», - отметил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала США «банкротами», которые хотят остаться в лидерах, напечатав еще денег. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
«Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться "Потолки - новое дно американской экономики"», — указала представитель МИД.
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