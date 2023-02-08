«Госдолг на триллион»: Китай может устроить крах американской экономики

Внешний долг США выгоден не только Вашингтону, но и всем кредиторам. Несмотря на значительный объем задолженности, американская экономика далека от краха – все понимают, что это повлечет за собой разрушение и других мировых экономик, заявил экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с НСН.

Накануне президент США Джо Байден в ходе ежегодного обращения к конгрессу призвал законодателей увеличить потолок госдолга. Байден напомнил, что американский конгресс три раза поднимал потолок государственного долга без предварительных условий и попросил последовать этому примеру. Супян объяснил, почему политики вынуждены будут договориться, а также рассказал о причинах и последствиях увеличения американского долга.

«Они договорятся, не договориться не могут, потому что в этом случае происходит шатдаун – невозможность государством обслуживать свои обязательства. Тогда закрываются некоторые государственные ведомства, и в итоге все равно договариваются. Что касается величины долга, она большая, но никакой угрозы для экономики США этот долг не представляет. США успешно обслуживают этот долг, платят по процентам всегда и возвращают основные суммы в установленные сроки», - отметил он.