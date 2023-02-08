«Госдолг на триллион»: Китай может устроить крах американской экономики
Заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян заявил НСН, что Китай является вторым по сумме долга кредитором США, пока это выгодно всем сторонам.
Внешний долг США выгоден не только Вашингтону, но и всем кредиторам. Несмотря на значительный объем задолженности, американская экономика далека от краха – все понимают, что это повлечет за собой разрушение и других мировых экономик, заявил экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с НСН.
Накануне президент США Джо Байден в ходе ежегодного обращения к конгрессу призвал законодателей увеличить потолок госдолга. Байден напомнил, что американский конгресс три раза поднимал потолок государственного долга без предварительных условий и попросил последовать этому примеру. Супян объяснил, почему политики вынуждены будут договориться, а также рассказал о причинах и последствиях увеличения американского долга.
«Они договорятся, не договориться не могут, потому что в этом случае происходит шатдаун – невозможность государством обслуживать свои обязательства. Тогда закрываются некоторые государственные ведомства, и в итоге все равно договариваются. Что касается величины долга, она большая, но никакой угрозы для экономики США этот долг не представляет. США успешно обслуживают этот долг, платят по процентам всегда и возвращают основные суммы в установленные сроки», - отметил он.
По его словам, американские облигации по-прежнему считаются самыми надежными с точки зрения сохранения финансов, даже Китай, являясь соперником США, не отказывается от этого инструмента.
«Этот долг выгоден не только США, которые с помощью этого долга покрывают дефицит бюджета, это выгодно кредиторам. Парадокс в том, что США ни у кого денег в долг не просят, иностранные государства и частные лица покупают американские облигации, потому что это им выгодно. Это наиболее надежный инструмент сохранения свободных финансовых ресурсов. Даже Китай, который является стратегическим соперником США, становится кредитором США, покупает американские облигации. США имеют второй по величине внешний долг к Китаю – триллион сто миллиардов долларов», - рассказал собеседник НСН.
Супян объяснил, что Китаю невыгодно предъявлять Вашингтону требования о выплате долга, в таком случае крах американской системы отразится на всех крупных экономиках.
«Этот пузырь не может лопнуть, потому что долг США отличается от долга, например, Греции тем, что экономика США самая мощная и эффективная в мире, туда все охотно вкладывают средства. Пока это так, угрозы нет. Если все мгновенно предъявят вот эти облигации к оплате, тогда может наступить крах американской экономики, у них не будет таких средств, чтобы этот долг одномоментно оплатить. Но сейчас такая ситуация невозможна. Если Китай предъявит такие требования и разрушит американскую экономику, он сам колоссально потеряет, потеряет самый большой рынок для китайских товаров», - заключил экономист.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен направила членам конгресса уведомление о начале задействования мер для избежания дефолта из-за достижения потолка госдолга, законодательно установленного на уровне $31,4 трлн. Из-за лимита Минфин не сможет выпускать новые облигации для финансирования деятельности правительства. Конгресс может принять решение о поднятии потолка госдолга, однако контролирующие палату представителей республиканцы скептически относятся к увеличению лимита и поддерживают сокращение государственных расходов.
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