По его словам, запредельный рост госдолга Соединённых Штатов, который впервые превысил 31 трлн долларов, говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать.

Спикер считает, что США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт других государств, и в сложившейся ситуации это будут страны Евросоюза.

«Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть. Пострадают экономики других стран.В меньшей степени это коснётся суверенных государств, особенно тех, которые не находятся в зависимости от доллара США», - заключил депутат.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США, сообщает RT.