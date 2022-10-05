Володин заявил, что США будут решать свои проблемы за счёт других
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что заимствования США составляют более 30% всего мирового ВВП.
По его словам, запредельный рост госдолга Соединённых Штатов, который впервые превысил 31 трлн долларов, говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать.
Спикер считает, что США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт других государств, и в сложившейся ситуации это будут страны Евросоюза.
«Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть. Пострадают экономики других стран.В меньшей степени это коснётся суверенных государств, особенно тех, которые не находятся в зависимости от доллара США», - заключил депутат.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США, сообщает RT.
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