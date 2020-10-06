Котяков: МРОТ при новой методике расчета будет выше прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда в России при новой методике расчета будет расти быстрее, чем прожиточный минимум. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что в министерстве шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и МРОТ.

«Хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас МРОТ станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это около 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть, у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум», - заявил Котяков.