Сенатор Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума. Она подчеркнула, что необходимость применения иных подходов в данном вопросе назрела. Ирина Святенко уверена, что «необходима социальная справедливость».
«Она может быть достигнута путем внесения изменений в расчет прожиточного минимума: отказа от устаревшего подхода к расчету его величины, основанного на потребительской корзине, и перехода к установлению величины на очередной год в соотношении с медианным доходом. При таком подходе прожиточный минимум будет уверенно повышаться по мере того, как растут доходы населения страны, и в 2021 году увеличится до 12 тысяч 702 рублей для трудоспособного населения», - отметила сенатор.
Между тем, в четверг, 24 сентября, замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов рассказал, что в Госдуму в конце недели планируется ввести законопроект об изменении подхода к установлению величины прожиточного минимума и МРОТ. Он подчеркнул, что применение нового подхода потребует в предстоящем году более 133 с половиной миллиардов рублей.
К слову, о том, что правительство предложило изменить систему расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя не из подсчета стоимости потребительской корзины, а от средне-медианного среднедушевого дохода в России, ранее рассказал председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский. Об этом он заявил на онлайн-брифинге НСН «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?»
Ряд экспертов сходятся во мнении, что новый порядок расчета прожиточного минимума и МРОТ, предложенный министерством труда, может стать изменить ситуацию к лучшему. Так экономист Павел Медведев в комментарии ФАН назвал «унизительной» нынешний принцип расчета МРОТ.
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