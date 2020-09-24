Сенатор Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума. Она подчеркнула, что необходимость применения иных подходов в данном вопросе назрела. Ирина Святенко уверена, что «необходима социальная справедливость».

«Она может быть достигнута путем внесения изменений в расчет прожиточного минимума: отказа от устаревшего подхода к расчету его величины, основанного на потребительской корзине, и перехода к установлению величины на очередной год в соотношении с медианным доходом. При таком подходе прожиточный минимум будет уверенно повышаться по мере того, как растут доходы населения страны, и в 2021 году увеличится до 12 тысяч 702 рублей для трудоспособного населения», - отметила сенатор.