Рекордную долю элитных ЖК объяснили результатом завершения старых строек

За минувший год доля новостроек бизнес-класса, премиум- и элитного сегментов в объемах текущего строительства выросла до 21% — это максимум за всю историю российского рынка недвижимости. При этом структура запусков новых проектов демонстрирует обратный тренд — девелоперы сокращают вывод в стройку жилых комплексов с высокими качественными характеристиками в пользу массовых и более доступных покупателям новостроек классов «эконом» и «комфорт».



К концу первой половины 2026 года структура текущего жилищного строительства в России стала более высококлассной. Если год назад на бизнес‑ и элитный сегменты приходилось 19% строящихся площадей, то теперь — 21%. Это максимальный показатель за всю историю. Соответственно, доля массового сегмента — типового (эконом) и комфорт-класса снизилась с 81% до 79%, выяснили аналитики «Движение.ру», изучив данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).



Эта тенденция наиболее ярко выражена на рынках российских городов-миллионников мегаполисов. В Москве доля высококачественного жилья (бизнес-, премиум- и элитного сегментов) в текущем строительстве выросла с 57% до 61%, в Санкт‑Петербурге — с 15% до 18%, в Красноярске — с 11% до 22%, в Самаре — с 21% до 28%, в Нижнем Новгороде — с 30% до 37%. В целом рост доли такого жилья зафиксирован в 11 из 17 мегаполисов.



«Во многом такая перестройка текущего предложения объяснима классовой структурой запусков новых проектов в прошлые годы. В 2024 и 2025 годах доля высококачественных жилых комплексов в запусках достигала рекордных 18%. Именно они постепенно наполняли стройку и формировали более дорогую структуру текущего предложения — отложенный эффект высокой девелоперской активности в дорогих классах в минувшие годы», — говорит руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Новые запуски же демонстрируют иной тренд. В первую половину 2026 года. Доля жилья с высокими качественными характеристиками в структуре новых проектов в целом по России сократилась до 14% против 18% годом ранее. Доля массового сегмента, соответственно, выросла с 82% до 86%. То есть девелоперы смещают фокус внимания в сторону более массового продукта.



Таким образом, рынок недвижимости одновременно живет в двух временных слоях. Текущая структура стройки отражает последствия рекордной доли проектов бизнес-, премиум- и элитного классов в запусках 2024–2025 годов. Но новые запуски 2026 года показывают разворот в сторону массового сегмента. Это значит, что в среднесрочной перспективе структура предложения может снова начать смещаться в сторону более доступных форматов.



При этом девелоперы в целом сохраняют высокую активность в запуске новых проектов. В первой половине 2026 года объем выводимого на рынок жилья в масштабах страны оказался на 11,5% выше, чем годом ранее, и вплотную приблизился к максимальным значениям за последние годы.



Динамика по мегаполисам при этом неоднородна. Наиболее заметный прирост объемов запусков демонстрируют Ростов‑на‑Дону, Уфа и Санкт‑Петербург, где девелоперы ощутимо нарастили вывод новых проектов по сравнению с первой половиной 2025 года. В группе аутсайдеров по темпам запуска — Воронеж, Красноярск, Тюмень, Нижний Новгород и Москва, где объемы новых проектов, выходящих на рынок, сократились, что формирует более консервативный сценарий обновления предложения на горизонте ближайших лет.

