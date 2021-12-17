«Корова доится»: Клименко оценил введение налога для IT-гигантов

Сенаторы готовят предложения по введению налогов для глобальных IT-компаний, таких как Facebook и Google, за работу в России. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в беседе с ТАСС подчеркнул, что участвовать в этой работе необходимо Минфину, ФНС, МИД и Роскомнадзору.

«Япония, например, выбрала в свое время, налогообложение YouTube фиксированным платежом. Когда мы с вами платим YouTube за размещение рекламы или еще кому-то, то, действительно, получается не очень справедливо. То есть корова получается ест здесь, а доится там. В этом плане Совет Федерации и вообще все обеспокоены. Я бы послушал, что думают ФНС и Мишустин, которые понимают в этом деле очень хорошо. Мне кажется, налогообложение должно быть справедливым, потому что оно выравнивает условия. У нас Яндекс зарабатывает деньги точно так же, как YouTube или Google, и платит налоги, а Google не платит. Введение налогообложения выровняет это отношение, и, с этой точки зрения - это абсолютно справедливая история. Полученные деньги, я думаю, должны идти в бюджет и распределяться. Здесь нужно определиться, чего действительно мы хотим», - отметил Клименко.

По его словам, полученные деньги от налогообложения вряд ли можно будет направлять на развитие отечественных IT-компаний или IT-технологий. Также Клименко прокомментировал введение прогрессивного налога для российских интернет-компаний.

«Прогрессивный налог или НДС – это налоги торможения. НДС тормозит инфляцию, а прогрессивный налог тормозит выплаты в этом направлении. Я хочу напомнить, что у нас есть известная история, что как будто бы у нас в IT-секторе огромные льготы. Ни одной из льгот не пользуются интернет-компании. В основном все льготы пришлись на сектор разработчиков отечественного софта и разработчиков отечественного железа. Здесь нужно серьезно думать, насколько государству нужны деньги от Яндекса и ВКонтакте. Если есть деньги, не повод их отбирать, компании же тратят их на развитие, поэтому здесь сомнительная история. Можно конечно их обложить налогом, почему нет, но смысла нет», - резюмировал Клименко.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объясняла, почему IT-компании снова лидируют в рейтинге самых щедрых зарплат.

