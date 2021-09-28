Мариничев: «Яндекс» выиграл большую битву с Google

Дмитрий Мариничев: «Абсолютный факт, что сложилась весьма плачевная ситуация, и участники этого рынка не надеются выйти из нее в ближайшие полтора, два, а то и три года. Дефицит комплектующих, дефицит любых других товаров, таких как автомобили или сервера, он ждет нас, и нам придется, как с ковидом с ним какое-то время жить, пока волшебная прививка в виде новых генерирующий мощностей Китая не придется кстати, и не будет разработана. Радостного ничего нет, мы можем только пожелать Китаю поскорее оправиться от этого энергоголодания и войти в нормальный режим, так как страна является очень важным звеном мировой экономики», - резюмировал интернет-омбудсмен.

