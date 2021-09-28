Мариничев: «Яндекс» выиграл большую битву с Google

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Правительство утвердило поисковик "Яндекса" для предустановки на гаджеты

Кроме того, в перечень программ для предустановки на компьютеры и ноутбуки включили "Яндекс.Браузер" и Kaspersky Internet Security. До этого туда входила только программа "МойОфис". Изменения начнут действовать с 1 января 2022 года. 

Дмитрий Мариничев: «Я считаю эту новость исключительно позитивной, потому что доминирование поисковой машины Google на территории РФ в первую очередь был связано с ее предустановкой на мобильные устройства на гаджеты, которые приходили в Россию. И «Яндекс» долго бился даже не зато, чтобы его по умолчанию ставили на те смартфоны, а хотя бы чтобы у человека была возможность выбрать сервис, которым он хочет пользоваться. А не просто по умолчанию Google и все», - отметил он. 

2

Аудитория Telegram превысила половину всех пользователей рунета

По данным исследования Deloitte «Медиапотребление в России в 2021 году», активными пользователями Telegram в стране является 52 % всей аудитории рунета. У 61 % пользователей установлено приложение мессенджера. 

Дмитрий Мариничев: «Telegram взял контрольный пакет аудитории рунета. Это, конечно, шутка. Но вообще я рад, потому что сервис позитивный, хорошо развивающийся и стабильно работающий », - сказал собеседник НСН.

3

Названа причина, почему дефицит электроники скоро усилится

Крупнейшие производители электроники столкнулись с новой проблемой с поставками комплектующих. Очередной виток проблем в производстве электронных компонентов спровоцировало решение властей КНР по снижению энергопотребления. Помимо роста цен на газ и уголь, в Китае предпринимаются меры по ограничению потребления энергии промышленными объектам. 

Дмитрий Мариничев: «Абсолютный факт, что сложилась весьма плачевная ситуация, и участники этого рынка не надеются выйти из нее в ближайшие полтора, два, а то и три года. Дефицит комплектующих, дефицит любых других товаров, таких как автомобили или сервера, он ждет нас, и нам придется, как с ковидом с ним какое-то время жить, пока волшебная прививка в виде новых генерирующий мощностей Китая не придется кстати, и не будет разработана. Радостного ничего нет, мы можем только пожелать Китаю поскорее оправиться от этого энергоголодания и войти в нормальный режим, так как страна является очень важным звеном мировой экономики», - резюмировал интернет-омбудсмен.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Дмитрий Мариничев
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