Предприниматель назвал меры поддержки малого бизнеса на время пандемии
Президент «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич в интервью НСН предложил меры защиты предпринимателей от экономических последствий пандемии.
Крайней мерой назвал увольнение граждан из-за пандемии коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
«Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», — заявил российский премьер.
Сегодня, 21 марта, стало известно, что, по прогнозам Торгово-промышленной палаты (ТПП) рискуют потерять работу более 8,6 миллиона человек, а около 3 миллионов предпринимателей могут потерять бизнес, если пандемия CJVID-19 затянется.
Президент «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич в интервью НСН назвал сферы малого предпринимательства, которые наиболее болезненно могут отреагировать на пандемию коронавируса в России.
«Если никто не будет выходить на улицу, как будут выживать предприятия общественного питания, магазины, службы сервиса и сферы услуг, малые предприятия, индивидуальные предприниматели? Им надо сдавать отчетность, аренду. Придется закрыться, если все сидят по домам. Нечего будет делать! Если сотрудники тоже не выходят на работу, кто их будет содержать? У больших корпораций есть резервы, у малого бизнеса практически нет», считает эксперт.
Андрей Бунич указал на проблемы, которые может решить правительство России, чтобы поддержать малый бизнес и предпринимательство в стране в период эпидемии коронавируса.
«Думаю, налоги на этот период надо отменять вообще. Но это ударит по без того дефицитным региональным бюджетам. Но, как говорил классик, это уже «не спасет гиганта мысли». Раз уж Минфин будет выделять трансферты регионам, лучше учесть вот эти выпадающие доходы по налогам на малый бизнес и предпринимателей, чтобы регионы успокоились и прекратили их трогать еще квартал.
Больше всего страдают те, у кого фиксированные платежи, та же арендная плата. Мало у кого есть собственность, наверное, 90 процентов предпринимателей – арендаторы. Поэтому правительству надо вмешиваться в ситуацию. По государственной и муниципальной собственности решения уже приняты – платежи отсрочены на квартал. Но это ничего не дает. Откуда возьмутся деньги, если это время никто не работал? Это всех обанкротит. Необходимо в комплексе решать проблему аренды у частников. Возможно, ввести минимальную ставку компенсации для них на период пандемии, чтобы разделить потери. Можно отменить аренду для тех, кто сохранит своих работников. Это минимум, что можно сделать. Самое главное – ввести линии экстренного льготного кредитования для малых предпринимателей», - заявил президент «Союза предпринимателей и арендаторов России.
Он также считает, что необходима и программа защиты работников предприятий и организаций малого бизнеса в России.
Ранее первый министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что экономика России из-за пандемии может пострадать сильнее, чем в других странах. Нечаев не стал отрицать, что коронавирус послужил спусковым крючком для общей рецессии, а для России это усугубилось падением цен на нефть. Также он выразил беспокойство того, насколько хватит средств из ФНС, в который пришлось залезть правительству страны.
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