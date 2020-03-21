Предприниматель назвал меры поддержки малого бизнеса на время пандемии

Президент «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич в интервью НСН предложил меры защиты предпринимателей от экономических последствий пандемии.

Крайней мерой назвал увольнение граждан из-за пандемии коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», — заявил российский премьер.

Сегодня, 21 марта, стало известно, что, по прогнозам Торгово-промышленной палаты (ТПП) рискуют потерять работу более 8,6 миллиона человек, а около 3 миллионов предпринимателей могут потерять бизнес, если пандемия CJVID-19 затянется.

Президент «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич в интервью НСН назвал сферы малого предпринимательства, которые наиболее болезненно могут отреагировать на пандемию коронавируса в России.

«Если никто не будет выходить на улицу, как будут выживать предприятия общественного питания, магазины, службы сервиса и сферы услуг, малые предприятия, индивидуальные предприниматели? Им надо сдавать отчетность, аренду. Придется закрыться, если все сидят по домам. Нечего будет делать! Если сотрудники тоже не выходят на работу, кто их будет содержать? У больших корпораций есть резервы, у малого бизнеса практически нет», считает эксперт.