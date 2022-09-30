«Кормить не нужно»: Аналитик объяснил пользу новых регионов для экономики России

Ранее доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в интервью РИА Новости заявил, что для восстановления ЛДНР после их вхождения в состав России потребуется около триллиона рублей из-за потребительского отношения властей Украины к Луганску и Донецку. Вардомский заметил, что эти регионы нельзя будет назвать дотационными, основные средства понадобятся для развития уже существующих производств.

«ЛДНР вполне могут себя обеспечить, так как производят продовольствие, уголь и электроэнергию. Кормить их не нужно. Другое дело, что это необходимо восстанавливать после боевых действий и развивать. Здесь действительно могут потребоваться немалые инвестиции, привлечение кадров, новые подходы, создание нормативной базы. Сколько на это потребуется денег, сложно сказать однозначно. Первостепенными проектами в этих регионах я бы назвал обеспечение жителей пресной водой надлежащего качества и восстановление экологии, минимизацию последствий ядовитых производств», — сказал Вардомский.

Также собеседник НСН считает, что Запорожская и Херсонская области могут быть полезными отечественной экономике с точки зрения агропромышленности.

«Россия сможет расширить свой агропотенциал, так как Херсонская и Запорожская область — черноземные, агропромышленные регионы, они специализируются на переработке сельхозпродукции, ремонте сельхозтехники, выпуске запчастей и так далее. Что касается областных центров, в Запорожье сконцентрированы промышленные предприятия, Херсон же — это приморский город, там развиты судостроение и сопутствующие отрасли, имеются порт, целлюлозно-бумажный комбинат. Однако, полагаю, все это в не очень хорошем состоянии, поскольку в постсоветские времена украинский бизнес занимался в основном агросферой. Остальные отрасли промышленности требуют серьезной модернизации и обучения кадров», — подчеркнул аналитик.

Ранее власти ЛДНР выразили надежду, что все ключевые решения Москвы после референдумов будут приняты в ближайшее время.

