«Кормить не нужно»: Аналитик объяснил пользу новых регионов для экономики России
ЛДНР в состоянии себя обеспечить, эти регионы нельзя назвать дотационными, сказал НСН аналитик Леонид Вардомский.
После вхождения в состав России основные средства будут потрачены на восстановление и развитие промышленности в присоединенных регионах. ЛДНР вполне могут себя обеспечить, "кормить их не нужно". Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил директор Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский.
Ранее доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в интервью РИА Новости заявил, что для восстановления ЛДНР после их вхождения в состав России потребуется около триллиона рублей из-за потребительского отношения властей Украины к Луганску и Донецку. Вардомский заметил, что эти регионы нельзя будет назвать дотационными, основные средства понадобятся для развития уже существующих производств.
«ЛДНР вполне могут себя обеспечить, так как производят продовольствие, уголь и электроэнергию. Кормить их не нужно. Другое дело, что это необходимо восстанавливать после боевых действий и развивать. Здесь действительно могут потребоваться немалые инвестиции, привлечение кадров, новые подходы, создание нормативной базы. Сколько на это потребуется денег, сложно сказать однозначно. Первостепенными проектами в этих регионах я бы назвал обеспечение жителей пресной водой надлежащего качества и восстановление экологии, минимизацию последствий ядовитых производств», — сказал Вардомский.
Также собеседник НСН считает, что Запорожская и Херсонская области могут быть полезными отечественной экономике с точки зрения агропромышленности.
«Россия сможет расширить свой агропотенциал, так как Херсонская и Запорожская область — черноземные, агропромышленные регионы, они специализируются на переработке сельхозпродукции, ремонте сельхозтехники, выпуске запчастей и так далее. Что касается областных центров, в Запорожье сконцентрированы промышленные предприятия, Херсон же — это приморский город, там развиты судостроение и сопутствующие отрасли, имеются порт, целлюлозно-бумажный комбинат. Однако, полагаю, все это в не очень хорошем состоянии, поскольку в постсоветские времена украинский бизнес занимался в основном агросферой. Остальные отрасли промышленности требуют серьезной модернизации и обучения кадров», — подчеркнул аналитик.
Ранее власти ЛДНР выразили надежду, что все ключевые решения Москвы после референдумов будут приняты в ближайшее время.
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