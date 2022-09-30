Путин признал независимость Запорожья и Херсонской области

Президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Документы опубликованы на портале правовой информации.

«Признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области и Запорожской областей», - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания. На документе стоит дата 29 сентября, хотя в базе документов они появились только сегодня, 30 сентября.

27 сентября в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершился пятидневный плебисцит за вхождение в состав России. В ДНР за это проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. Ранее сообщалось, что после референдума эти регионы могут войти в новый федеральный округ – Крымский, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



