Путин признал независимость Запорожья и Херсонской области
Президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Документы опубликованы на портале правовой информации.
«Признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области и Запорожской областей», - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня его подписания. На документе стоит дата 29 сентября, хотя в базе документов они появились только сегодня, 30 сентября.
27 сентября в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершился пятидневный плебисцит за вхождение в состав России. В ДНР за это проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. Ранее сообщалось, что после референдума эти регионы могут войти в новый федеральный округ – Крымский, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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