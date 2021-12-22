«Корейцы не испугаются!» Автосанкции США против России ударят по европейским компаниям

«Несмотря на то, что основная часть тех же самых чипов и прочих автокомпонентов, которые импортируются в Россию для сборки автомобилей, производится не в США, есть вероятность, что некоторые производители могут испугаться санкций против себя и остановить (поставки в РФ – прим. НСН), тогда проблемы будут. Но что-то мне подсказывает, что ни у корейских компаний, которые не обращают внимание на санкции США и в том же Крыму работают совершенно спокойно, ни у китайских компаний этих проблем не будет. По сути, проблемы могут возникнуть только у европейских компаний, имеющих сборочное производство в России», - сказал Мосеев.

По его словам, цены на автомобили в России от этого вряд ли вырастут.

«Хотелось пошутить, что никак (не повлияет на цены – прим. НСН) , потому что у нас есть Минпромторг, который решил ограничить наценку дилерам, но любой дефицит поднимает цены. Другое дело, что платежеспособного спроса на повышающиеся цены уже не хватает. Поэтому, скорее всего, никак», - пояснил автоэксперт.

При этом он усомнился в возможности ввода российских войск на Украину, фантазии о котором лежат в основе американских санкционных угроз.

«Мало кто верит в то, что такой сценарий в принципе возможен. Мне кажется, что мы вошли сейчас в стадию, когда друг друга пугаем все больше и больше. Это, если говорить о политике», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника из администрации президента США сообщило, что речь может идти о «чрезвычайных» мерах по ограничению экспорта в Россию, которые серьезно повлияют на российских потребителей и промышленные предприятия. По его словам, новые меры будут сравнимы с санкциями против китайской компании Huawei.

В середине ноября «АвтоВАЗ» остановил производство на трех линиях предприятия в Тольятти из-за мирового кризиса производства электронных компонентов.