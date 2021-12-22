«Корейцы не испугаются!» Автосанкции США против России ударят по европейским компаниям
США могут напугать антироссийскими санкциями европейских производителей автокомплектующих, но не Корею с Китаем, сказал НСН Олег Мосеев.
Ограничение США экспорта автокомпонентов в Россию не повлияет на цены, но может ударить по европейским компаниям, имеющим сборочные производства в РФ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.
Ранее стало известно, что Вашингтон может лишить Россию возможности импорта смартфонов, а также компонентов для самолетов и автомобилей. По данным агентства Reuters, эти меры могут быть введены в случае ввода российских войск на Украину.
«Несмотря на то, что основная часть тех же самых чипов и прочих автокомпонентов, которые импортируются в Россию для сборки автомобилей, производится не в США, есть вероятность, что некоторые производители могут испугаться санкций против себя и остановить (поставки в РФ – прим. НСН), тогда проблемы будут. Но что-то мне подсказывает, что ни у корейских компаний, которые не обращают внимание на санкции США и в том же Крыму работают совершенно спокойно, ни у китайских компаний этих проблем не будет. По сути, проблемы могут возникнуть только у европейских компаний, имеющих сборочное производство в России», - сказал Мосеев.
По его словам, цены на автомобили в России от этого вряд ли вырастут.
«Хотелось пошутить, что никак (не повлияет на цены – прим. НСН) , потому что у нас есть Минпромторг, который решил ограничить наценку дилерам, но любой дефицит поднимает цены. Другое дело, что платежеспособного спроса на повышающиеся цены уже не хватает. Поэтому, скорее всего, никак», - пояснил автоэксперт.
При этом он усомнился в возможности ввода российских войск на Украину, фантазии о котором лежат в основе американских санкционных угроз.
«Мало кто верит в то, что такой сценарий в принципе возможен. Мне кажется, что мы вошли сейчас в стадию, когда друг друга пугаем все больше и больше. Это, если говорить о политике», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Агентство Reuters со ссылкой на чиновника из администрации президента США сообщило, что речь может идти о «чрезвычайных» мерах по ограничению экспорта в Россию, которые серьезно повлияют на российских потребителей и промышленные предприятия. По его словам, новые меры будут сравнимы с санкциями против китайской компании Huawei.
В середине ноября «АвтоВАЗ» остановил производство на трех линиях предприятия в Тольятти из-за мирового кризиса производства электронных компонентов.
Олег Мосеев говорил НСН в этой связи, что проблемы с комплектующими сейчас у всех автопроизводителей в мире, и это приводит к росту цен на автомобили.
Со своей стороны, директор по связям с общественностью ООО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский прогнозировал в беседе с «Радиоточкой НСН», что кризис с комплектующими продлится, как минимум, до середины следующего года.
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