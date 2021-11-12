«Только три линии»: «АвтоВАЗ» опроверг полную остановку заводов в Тольятти
Автомобильные производства по всему миру вынуждены время от времени останавливать сборку машин из-за нехватки компонентов, посетовал представитель «АвтоВАЗ».
Директор по связям с общественностью ООО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» опроверг сообщения о полной остановке производства на заводах компании. «АвтоВАЗ» ранее в пятницу, 12 ноября остановил производство на трех линиях предприятия в Тольятти. Приказ о простое подписал вице-президент компании по производству и управлению Михаил Рябов.
«Данные о том, что "АвтоВАЗ" полностью остановил производство, не являются правдой, это недостоверная информация. Действительно, из-за мирового кризиса производства электронных компонентов сегодня на один день мы были вынуждены приостановить три автосборочные линии. При этом все остальные производства компании, а это производство двигателей, трансмиссий, коробок передач, прессовое производство, металлургия – все эти подразделения продолжают работать. Больше чем половина коллектива "АвтоВАЗ" сегодня продолжает работу», - объяснил представитель компании.
По словам Ильинского, проблема с дефицитом не решается и влияет на автопроизводство по всему миру.
«Мировой кризис электронных компонентов, к сожалению, влияет на всех автопроизводителей по всему миру, мы здесь не исключение, поэтому вынуждены время от времени приостанавливать именно сборку автомобилей на короткое время, потому что нам вовремя не поступают необходимые электронные блоки. Я боюсь, что это очень серьезная проблема для всего мира, и для всех брендов, всех автопроизводителей, любой эксперт это подтвердит. Кризис длится уже с начала этого года, и пока что, к сожалению, никаких предпосылок для его скорейшего разрешения мы не наблюдаем. Минимум это все продлится до середины следующего года, то есть будут возникать ситуации, когда компании будут приостанавливать выпуск автомобилей. Связи между ростом цен на автомобили и приостановкой работы я не вижу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
С 1 ноября восемь иностранных автомобильных брендов повысили цены. В частности, подорожали машины марок Cherry, Citroen, Gelly, Jeep, Peugeot, Toyota, Suzuki и Kia. Как сильно подорожали автомобили, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
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