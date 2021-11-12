«Только три линии»: «АвтоВАЗ» опроверг полную остановку заводов в Тольятти

По словам Ильинского, проблема с дефицитом не решается и влияет на автопроизводство по всему миру.

«Мировой кризис электронных компонентов, к сожалению, влияет на всех автопроизводителей по всему миру, мы здесь не исключение, поэтому вынуждены время от времени приостанавливать именно сборку автомобилей на короткое время, потому что нам вовремя не поступают необходимые электронные блоки. Я боюсь, что это очень серьезная проблема для всего мира, и для всех брендов, всех автопроизводителей, любой эксперт это подтвердит. Кризис длится уже с начала этого года, и пока что, к сожалению, никаких предпосылок для его скорейшего разрешения мы не наблюдаем. Минимум это все продлится до середины следующего года, то есть будут возникать ситуации, когда компании будут приостанавливать выпуск автомобилей. Связи между ростом цен на автомобили и приостановкой работы я не вижу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

С 1 ноября восемь иностранных автомобильных брендов повысили цены. В частности, подорожали машины марок Cherry, Citroen, Gelly, Jeep, Peugeot, Toyota, Suzuki и Kia. Как сильно подорожали автомобили, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

