«Голосуют рублем»: Россияне не откажутся от Lada из-за проблем «АвтоВАЗа»

«Дорожает все, поэтому тут нет такого, что потребитель будет отказываться от продукции «АвтоВАЗа». Нет, будет ждать, когда возобновится производство. Тот, кто выбирает этого производителя, тот и будет это делать. Потребитель голосует рублем. Качество вазовских машин выросло на голову за последние десять лет. В своем сегменте они абсолютно соответствуют соотношению цена-качество», - сказал Мосеев.

При этом он отметил, что Lada не является чисто российским автомобилем, при этом машины российской сборки держать планку в 80% продаж.

«Lada не является чисто отечественным автомобилем. Существенная часть комплектующих импортная. Hyundai Solaris, собираемый в Санкт-Петербурге, он является отечественным или это импортный автомобилем? Здесь надо говорить про автомобили отечественной сборки, которые собираются на заводах в России, или импортируемые. Здесь мы видим, что планку в 80% преодолели давно. Больше 80% машин, продающихся в России, собираются на российских предприятиях. «АвтоВАЗ» за последние два года свою долю держит, она даже немного выросла», - рассказал основатель проекта «Автомаркетолог».

По его словам, проблемы с комплектующими сейчас у всех автопроизводителей в мире, и это приводит к росту цен на автомобили.