«Голосуют рублем»: Россияне не откажутся от Lada из-за проблем «АвтоВАЗа»
Доступность автомобилей для россиян снижается, при этом больше 80% машин, продающихся в стране, собираются на отечественных предприятиях, сказал НСН Олег Мосеев.
Частичная приостановка производства на «АвтоВАЗе» не приведет к отказу россиян от этих машин, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» 12 ноября остановил производство на трех линиях предприятия в Тольятти из-за мирового кризиса производства электронных компонентов.
«Дорожает все, поэтому тут нет такого, что потребитель будет отказываться от продукции «АвтоВАЗа». Нет, будет ждать, когда возобновится производство. Тот, кто выбирает этого производителя, тот и будет это делать. Потребитель голосует рублем. Качество вазовских машин выросло на голову за последние десять лет. В своем сегменте они абсолютно соответствуют соотношению цена-качество», - сказал Мосеев.
При этом он отметил, что Lada не является чисто российским автомобилем, при этом машины российской сборки держать планку в 80% продаж.
«Lada не является чисто отечественным автомобилем. Существенная часть комплектующих импортная. Hyundai Solaris, собираемый в Санкт-Петербурге, он является отечественным или это импортный автомобилем? Здесь надо говорить про автомобили отечественной сборки, которые собираются на заводах в России, или импортируемые. Здесь мы видим, что планку в 80% преодолели давно. Больше 80% машин, продающихся в России, собираются на российских предприятиях. «АвтоВАЗ» за последние два года свою долю держит, она даже немного выросла», - рассказал основатель проекта «Автомаркетолог».
По его словам, проблемы с комплектующими сейчас у всех автопроизводителей в мире, и это приводит к росту цен на автомобили.
«Это проблема не только вазовская, а всех производителей, причем не российская, а мировая проблема. Время от времени разные мировые компании останавливают производство либо его сильно сокращают. Эта проблема решится не скоро. На потребителях это скажется тем, что на дефицитном рынке скидок нет, плюс покупает машину тот, кто платит больше, соответственно, реальная цена сделки сейчас существенно выше, чем была до пандемии. Именно в результате пандемии мы получили эту проблему с чипами, с ростом стоимости материалов, стоимости логистики, а сейчас еще с производством из магниевых сплавов. Для потребителя цена растет, но, если посмотреть на картину мира в целом, то дорожает абсолютно все. При этом, к сожалению, доходы большинства потребителей не могут догнать рост цен, и доступность автомобилей становится существенно ниже, чем была два-три года назад», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, директор по связям с общественностью ООО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский рассказал НСН, что кризис с комплектующими продлится, как минимум, до середины следующего года. При этом он отметил, что не усматривает связи между приостановкой производства и ростом цен на автомобили.
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