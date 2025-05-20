Процесс ослабления рубля будет быстрым и контролируемым, вероятно, 100 рублей за доллар мы увидим уже этим летом, что благоприятно скажется на российской экономике. Об этом НСН рассказал экономист Александр Разуваев.

Власти РФ хотели бы ослабить рубль до 100 рублей за доллар, но боятся, что он выйдет из-под контроля и рухнет до 110-120 рублей, что вызвало бы нежелательные для ЦБ и правительства инфляционные эффекты, пишет Reuters со ссылкой на источник в российском кабмине. Сейчас доллар торгуется на уровне 80 рублей. Разуваев объяснил, почему курс в 100 рублей за доллар - это даже благо для экономики РФ.