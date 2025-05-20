Россиянам посоветовали подготовиться к летнему доллару по 100 рублей
Скорее всего, ЦБ РФ решит снизить ключевую ставку для ослабления рубля, и на конец года она будет уже 16%, а отметки в 100 рублей за доллар не стоит бояться, заявил НСН Александр Разуваев.
Процесс ослабления рубля будет быстрым и контролируемым, вероятно, 100 рублей за доллар мы увидим уже этим летом, что благоприятно скажется на российской экономике. Об этом НСН рассказал экономист Александр Разуваев.
Власти РФ хотели бы ослабить рубль до 100 рублей за доллар, но боятся, что он выйдет из-под контроля и рухнет до 110-120 рублей, что вызвало бы нежелательные для ЦБ и правительства инфляционные эффекты, пишет Reuters со ссылкой на источник в российском кабмине. Сейчас доллар торгуется на уровне 80 рублей. Разуваев объяснил, почему курс в 100 рублей за доллар - это даже благо для экономики РФ.
«Скорее всего, они (ЦБ РФ. - Прим. НСН) сейчас просто снизят ключевую ставку на ближайшем заседании и скажут, что начинается цикл. Но, на самом деле, повод для снижения рубля может быть любой, потому что для бюджета нынешний курс неприемлем. Более того, я бы так не паниковал. Я считаю, что 100 рублей за доллар и наш торговый баланс получше сделает, и будет в интересах бюджета. Я уверен, что летом мы увидим «сотку». Может и за 100 рублей утечь, но потом вернется. Ничего страшного в этом нет. Инфляция тоже подстегнет, но последние данные по инфляции очень хорошие, поэтому я уверен, что «ключ» (ключевая ставка. - Прим. НСН) будет снижаться. Я считаю, что на конец года ставка будет 16%, и то, что летом следующего года будет 12%, тоже верю. А вот дальше, не думаю, что будет снижение», - рассказал он.
По словам Разуваева, процесс ослабления рубля пройдет в короткие сроки и будет контролируемым, а стабилизировать рубль поможет выплата «Газпромом» дивидендов.
«Процесс падения рубля будет достаточно быстрым, но контролируемым. Наши государственные компании-экспортеры - сети «Роснефти», «Газпромнефти» и так далее, - обладают очень серьезными валютными накоплениями и, если надо, легко погасят. Если вдруг «Газпром» сейчас реально объявит дивиденды, то, чтобы их заплатить, ему надо будет продать часть валюты. Это, конечно, тоже положительно скажется на стабилизации курса рубля», - отметил он.
Говоря о том, когда россиянам выгоднее всего покупать валюты и импортные товары, Разуваев посоветовал это делать прямо сейчас.
«Импортные товары нужно покупать прямо сейчас. Особенно туры и так далее. Потому что 80 рублей за доллар - это аномально дорогой рубль. Но рынок такие диспропорции сам приводит в порядок», - подытожил собеседник НСН.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что российский рубль сильнее всех в мире укрепился по отношению к доллару США в 2025 году. Российская валюта выросла на 38% по сравнению с декабрем 2024 года — это мировой рекорд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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