Набиуллина назвала устойчивым состояние большинства компаний в России

Большинство российских компаний остаются в устойчивом состоянии. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках «Альфа-саммита».

«В целом мы оцениваем, что состояние большинства предприятий устойчивое, потому что были и большие прибыли, и есть подушка безопасности у многих компаний», - указала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, здесь идет речь скорее не об убытках, а о снижении прибыли. Вместе с тем председатель Центробанка указала на наличие убыточных компаний, чаще всего это организации с «застаревшими проблемами».

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что прямого влияния тарифной политики США на экономику России нет, так как объем российского экспорта в Штаты минимален, пишет 360.ru.

