Набиуллина назвала устойчивым состояние большинства компаний в России
Большинство российских компаний остаются в устойчивом состоянии. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках «Альфа-саммита».
«В целом мы оцениваем, что состояние большинства предприятий устойчивое, потому что были и большие прибыли, и есть подушка безопасности у многих компаний», - указала глава ЦБ.
По словам Набиуллиной, здесь идет речь скорее не об убытках, а о снижении прибыли. Вместе с тем председатель Центробанка указала на наличие убыточных компаний, чаще всего это организации с «застаревшими проблемами».
Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что прямого влияния тарифной политики США на экономику России нет, так как объем российского экспорта в Штаты минимален, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru