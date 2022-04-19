«Падения не будет»: В России не испугались решения Лондона по статусу Мосбиржи
Мосбиржа де факто уже не является полноценной биржей, сказал в эфире НСН Андрей Мовчан, а решение Британии касается налогов и инвесторов, добавил Олег Шибанов.
Отзыв Великобританией у Московской биржи статуса признанной фондовой биржи не повлияет на ее индекс и стоимость акций, считают экономисты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Налоговое управление Великобритании анонсировало планы отозвать статус у Мосбиржи. При этом в Лондоне отмечают, что «отзыв статуса международной признанной биржи — понятный сигнал о том, что новые инвестиции в Россию невозможны».
«Речь идет не о call to action (действии, которое должно вызвать действие), а о действии, которое подтверждает ситуацию. Мосбиржа на сегодняшний день не является де-факто биржей, на которой могут свободно оперировать участники международного рынка, поскольку есть запрет на действия нерезидентов, вывоз валюты и так далее. В данном случае это просто констатация факта. Британцы уже и так не могут покупать российские акции в силу значительно более ранних решений, в том числе Центробанка», - сказал НСН управляющий партнер инвестгруппы Movchan's Group Андрей Мовчан.
По его словам, решение Великобритании не имеет никакого отношения к возможному падению индекса Мосбиржи.
«А почему должно быть падение? На Мосбирже не работают нерезиденты, всё. Российский фондовый рынок закрылся. Сегодня это искусственное образование, управляемое Центробанком фактически для своих. Поэтому предсказать, какой будет индекс Мосбиржи в принципе уже никто не может, и заявление британской службы не имеет к этому никакого отношения», - разъяснил эксперт.
Со своей стороны, директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов объяснил «Радиоточке НСН», что эта ситуация может коснуться инвесторов, но не самой Мосбиржи.
«С точки зрения стоимости акций и индекса Мосбиржи изменений особых нет, потому что снятие статуса – это, скорее, вопрос налоговый, как будут затронуты инвесторы с обеих сторон. На стоимость активов это не повлияет, но, конечно, это еще один шаг к тому, чтобы иностранные инвесторы меньше приходили на российскую биржу и в российские активы. Наверное, долгосрочно это будет иметь некоторый негативный эффект», - сказал Шибанов.
Между тем, рынок акций России во вторник днем продолжил сползание вниз на ожиданиях очередного пакета антироссийских санкций, отмечает «Интерфакс». По данным РИА Новости, обвал российского рынка акций вернулся на уровни 24 февраля, когда участники торгов отыгрывали новости о начале спецоперации на Украине. При этом рубль растет, несмотря на падение рынка акций.
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