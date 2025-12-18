От плюса в тридцать градусов мороза: Какие регионы ждет нестабильная зима

В Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске в первой половине декабря было два потепления с плюсом, а также два похолодания, когда температура проваливалась в 30 градусов мороза, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Очень резкие перепады температур в этом году происходят на Урале и на юге Сибири. Например, в Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске в первой половине декабря было два потепления с плюсом, а также два похолодания, когда температура проваливалась в 30 градусов мороза. Екатеринбург и Тюмень ждет очередной провал в новогоднюю ночь – до 35 градусов мороза, но они не будут устойчивыми, через три-четыре дня опять будет потепление», - отметил он.

Ожидается, что новогодняя ночь в Москве будет похожа на кадры из фильма «Ирония судьбы», где герои слегка мерзли перед подъездом, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

