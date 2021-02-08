Экономист раскрыл главную причину подорожания нефти

«Высокий спрос со стороны Китая, соблюдение странами ОПЕК+ своих квот на добычу нефти. Кроме того, сыграло свою роль принятие в США нового пакета мер поддержки экономики на два триллиона долларов. Это самая главная причина, потому что она ведет к ослаблению доллара, а доллар идет в противофазе к цене на нефть. То есть если доллар дешевеет, то нефть автоматически дорожает независимо от всех остальных факторов. Как только в экономику попадут эти два триллиона, доллар будет дешеветь, а нефть – дорожать. Поэтому можно ожидать, что цена на нефть закрепится выше 60 долларов за баррель», - отметил он.

А вот россияне ощутят подорожание «черного золота» не скоро, полагает экономист.

«Россияне могут почувствовать повышение цен на нефть через курс рубля. Но это видно не сразу, речь не о паре месяцев. За это время может произойти что-то, что может повлиять на рубль и нефть в обратном направлении. К тому же курс рубля сильно подвержен геополитическим рискам, связанным с санкциями. Эта неопределенность не дает рублю укрепляться даже при растущих ценах на нефть», - заключил собеседник НСН.

Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН рассказал, сколько будет стоить нефть в 2050 году. Он также отметил, что российской экономике при любом сценарии нужно будет отказываться от нефти.

