«Другого пути нет». России посоветовали отказаться от нефти

«Это сценарий из серии «а что если». Нефтяных запасов в мире достаточно. У нас спрос будет сокращаться, и будут меньше добывать. Все зависит от того, как быстро будет снижаться потребление нефти. Поэтому реалистичными можно считать диапазоны между низким и базовым сценариями. То есть от 60 долларов плюс-минус. Сейчас есть консенсус, что 60 долларов – это нормальная цена», - сказал Кулагин.

По его словам, к 2050 году российской экономике при любом сценарии нужно будет отказываться от нефти.

«Нужно будет очень сильно перестроиться. Дешевая нефть заканчивается. Дальше нужно будет или сокращать добычу, или переходить на более дорогую нефть. А переход на более дорогую нефть означает снижение доходов бюджета. В 2050 году страна не сможет жить на ресурсной экономике, которая зависит от экспортных поступлений. Мы должны от нефти отказываться, другого пути нет», - подчеркнул эксперт.

Исторический максимум цены на нефть марки Brent составлял 143,9 доллара за баррель в 2008 году.

