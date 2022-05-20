«Кому это нужно?» В России назвали пиар-акцией картель G7 для контроля цен на нефть

Также он отметил, что если Россия перестанет поставлять нефть странам Запада и Евросоюза, то обрушится весь мировой рынок.

«В России обычная нефть с самой низкой себестоимостью добычи в мире. США производят сланцевую нефть, Канада производит синтетическую нефть. У других стран свои проблемы и технологии, но результат один и тот же. Он состоит в том, что для них рынок нефти эффективен только при цене нефти выше 70 долларов за баррель. Для России такой границы не существует. То, что хотят установить США, показывает или их полную некомпетентность, что мало вероятно. Или стремление повлиять на некомпетентных людей в руководстве Евросоюза. Россия занимает 25% межгосударственной торговли нефти и нефтепродуктами. Если эту часть вынуть из мирового рынка, то он обрушится. А в первую очередь обрушится рынок США и Евросоюза», - резюмировал Танкаев.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, несмотря на зарубежные санкции, Москва может выручить от поставок энергоресурсов более $320 млрд. Это на треть больше, чем было в прошлом году.

