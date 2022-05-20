«Кому это нужно?» В России назвали пиар-акцией картель G7 для контроля цен на нефть
Созданием картеля страны Большой семерки смогут повлиять лишь на некомпетентное руководство ЕС, отметил в эфире НСН эксперт Рустам Танкаев.
Создание странами G7 картеля для контроля цен на нефть из России является пиар-акцией, таким образом они никак не смогут ударить по доходам России, заявил эксперт по нефтегазовой промышленности Рустам Танкаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США - прим. НСН) обсуждают создание специального картеля для установления ценового порога на нефть из России. Отмечалось, что с его помощью можно будет минимизировать доходы Москвы.
«Такой картель существует, причем с 1960 года, он называется «Организация экономического сотрудничества и развития» (ОЭСР). За последние 62 года эта организация доказала, что толком ничего регулировать она не может. Создание нового картеля – это чистое сотрясение воздуха. Непонятно, кому это нужно и зачем. Это пиар-акция. Никаких последствий она иметь не может, потому что все меры, которые могли предпринять страны ОЭСР во главе с США, уже приняли», - сказал Танкаев.
Также он отметил, что если Россия перестанет поставлять нефть странам Запада и Евросоюза, то обрушится весь мировой рынок.
«В России обычная нефть с самой низкой себестоимостью добычи в мире. США производят сланцевую нефть, Канада производит синтетическую нефть. У других стран свои проблемы и технологии, но результат один и тот же. Он состоит в том, что для них рынок нефти эффективен только при цене нефти выше 70 долларов за баррель. Для России такой границы не существует. То, что хотят установить США, показывает или их полную некомпетентность, что мало вероятно. Или стремление повлиять на некомпетентных людей в руководстве Евросоюза. Россия занимает 25% межгосударственной торговли нефти и нефтепродуктами. Если эту часть вынуть из мирового рынка, то он обрушится. А в первую очередь обрушится рынок США и Евросоюза», - резюмировал Танкаев.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, несмотря на зарубежные санкции, Москва может выручить от поставок энергоресурсов более $320 млрд. Это на треть больше, чем было в прошлом году.
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