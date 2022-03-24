Компания «Уралкалий» столкнулась с проблемой при оплате кредитов в европейском банке

Отмечается, что представители компании приняли все необходимые действия для осуществления запланированных на 24 марта 2022 года платежей по синдицированным предэкспортным кредитам. При этом, несмотря на выход из капитала «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрия Мазепина, ранее попавшего под санкции Евросоюза и Великобритании, платеж все равно не был принят.

В организации указали на отсутствие каких-либо оснований для отказа в проведении платежа в адрес кредиторов. К тому же в «международной юридической фирме» подтвердили, что «Уралкалий» не является объектом санкций, а соответствующее заключение было передано кредитному агенту и кредиторам.