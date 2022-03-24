Компания «Уралкалий» столкнулась с проблемой при оплате кредитов в европейском банке
Компания «Уралкалий» столкнулась с проблемой при оплате кредитов в европейском банке. Об этом рассказали в организации.
Отмечается, что представители компании приняли все необходимые действия для осуществления запланированных на 24 марта 2022 года платежей по синдицированным предэкспортным кредитам. При этом, несмотря на выход из капитала «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрия Мазепина, ранее попавшего под санкции Евросоюза и Великобритании, платеж все равно не был принят.
В организации указали на отсутствие каких-либо оснований для отказа в проведении платежа в адрес кредиторов. К тому же в «международной юридической фирме» подтвердили, что «Уралкалий» не является объектом санкций, а соответствующее заключение было передано кредитному агенту и кредиторам.
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