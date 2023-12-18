Комнаты в коммуналках подорожали почти на 11%
Стоимость комнат в коммунальных квартирах за год выросла на 10,6%, в среднем до 1,2 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко.
Компания изучила цены в 70 городах, в 61 зафиксирован прирост стоимости. В Барнауле комнаты в коммунальных квартирах подорожали на 40%. В Самаре цена возросла на 38,2%. В тройку лидеров по изменению цены вошел Улан-Удэ с приростом 37,2%. В Москве же комната в коммуналке выросла в стоимости на 1,8%.
При этом в ряде городов страны цены, напротив, снизились. В Махачкале комнаты в коммунальных квартирах подешевели на 9,3%. В Ленинградской области они упали в стоимости на 4,1%, а в Краснодаре на 3,7%.
Также уточняется, что спрос на комнаты за последний год вырос на 10-15%, это объясняется тем, что для части покупателей квартиры стали недоступными из-за выросших цен и процентов по ипотеке, поясняет собеседник агентства. Предложение при этом сократилось на 38%.
Ранее Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о сохранении высокого спроса на жилье. Эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина в пресс-центре НСН рассказала о том, что повышение ставок на ипотечные кредиты приводит к росту цен на квартиры в сданных новостройках.
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