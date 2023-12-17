Глава Минстроя заявил о сохранении высокого спроса на жилье

«Давайте мы посмотрим, пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается», - ответил министр на вопрос о повышении первого взноса по льготной ипотеке.

Он напомнил, что льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года. Файзуллин заявил, что власти будут наблюдать за реакцией рынка на ужесточение условий, пишет ТАСС.

Правительство повысило первоначальный взрос по льготной ипотеке до 30%. Кредитный лимит для всех регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, уменьшен до шести миллионов. Меры вступят в силу 23 декабря, напоминает «Радиоточка НСН».

