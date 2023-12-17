Глава Минстроя заявил о сохранении высокого спроса на жилье
Высокий спрос на жилье в России сохраняется, сказал журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«Давайте мы посмотрим, пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается», - ответил министр на вопрос о повышении первого взноса по льготной ипотеке.
Он напомнил, что льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года. Файзуллин заявил, что власти будут наблюдать за реакцией рынка на ужесточение условий, пишет ТАСС.
Правительство повысило первоначальный взрос по льготной ипотеке до 30%. Кредитный лимит для всех регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, уменьшен до шести миллионов. Меры вступят в силу 23 декабря, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru