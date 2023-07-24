«Коммерсантъ»: авиакомпании могут не успеть выкупить самолеты из зарубежного лизинга

По информации издания, такой риск возник из-за того, что министерство транспорта не определило 300 млрд рублей льготного финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Таким образом, как минимум пять российских авиакомпаний уже получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами воздушных судов. Газета уточняет, что речь идет о 80–90 самолетах, в их числе 47 – «Аэрофлота». Авиакомпании обязаны меньше, чем за три месяца закрыть сделку, отмечает «Коммерсантъ».

Несколько дней назад президент России Владимир Путин пожурил главу Минтранса России Виталия Савельева за то, что ранее закупалось много самолетов на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

