«Бедные и несчастные»: Допсбор с пассажиров назвали лоббированием интересов авиакомпаний
Авиакомпаниям и так выделяются миллиарды государственных средств на поддержку, отметил в эфире НСН гендиректор Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.
Установление для авиакомпаний сбора с пассажиров на случай экстренных ситуаций – это страшное лоббирование интересов перевозчиков, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН.
Накануне «Коммерсант» сообщил, что Министерство транспорта вернулось к рассмотрению идеи «Ростеха» установить для авиакомпаний сбор с пассажиров на случай экстренных ситуаций. Отмечается, что он может составить не менее 150–300 рублей с пассажира. Деньги пойдут в «резервный фонд поддержки пассажиров», который ускорит возврат средств за билеты в случае дефолтов авиакомпаний. Виктор Горбачев отметил, что таким образом все собранные средства пойдут в «карман» авиакомпаниям.
«Это страшное лоббирование авиакомпаний, все это дело ерунда. Все опять пойдет в их же карман. Надо зарабатывать на чем-то другом, а не на лишних сборах с пассажиров. Если зарабатывать на дополнительных сервисных услугах – это да… Почему авиакомпании, например, решили, что за выбор места ты должен дополнительно платить деньги? Они уже здесь собирают колоссальные средства. Такого никогда не было, а сейчас пошли на поводу у авиакомпаний, мол они бедные, несчастные и им надо со страшной силой помогать. Авиакомпаниям и так выделяются колоссальные государственные средства на поддержку, миллиарды. Потом они хвастаются, что с прибылью закончили финансовый год», - сказал Горбачев.
Обсуждение введения нового сбора началось в 2022 году. Тогда сообщалось, что средства из фонда будут тратиться в случае форс-мажорных ситуаций, таких как банкротства авиакомпаний. Отмечалось, что фонд будет формироваться за счет перераспределения сборов, «установленных действующим законодательством РФ». При этом тогда Минтранс от этой идеи отказался, сообщает «Радиоточка НСН».
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