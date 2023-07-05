«Бедные и несчастные»: Допсбор с пассажиров назвали лоббированием интересов авиакомпаний

«Это страшное лоббирование авиакомпаний, все это дело ерунда. Все опять пойдет в их же карман. Надо зарабатывать на чем-то другом, а не на лишних сборах с пассажиров. Если зарабатывать на дополнительных сервисных услугах – это да… Почему авиакомпании, например, решили, что за выбор места ты должен дополнительно платить деньги? Они уже здесь собирают колоссальные средства. Такого никогда не было, а сейчас пошли на поводу у авиакомпаний, мол они бедные, несчастные и им надо со страшной силой помогать. Авиакомпаниям и так выделяются колоссальные государственные средства на поддержку, миллиарды. Потом они хвастаются, что с прибылью закончили финансовый год», - сказал Горбачев.

Обсуждение введения нового сбора началось в 2022 году. Тогда сообщалось, что средства из фонда будут тратиться в случае форс-мажорных ситуаций, таких как банкротства авиакомпаний. Отмечалось, что фонд будет формироваться за счет перераспределения сборов, «установленных действующим законодательством РФ». При этом тогда Минтранс от этой идеи отказался, сообщает «Радиоточка НСН».

