Путин пожурил главу Минтранса Савельева за большую закупку западных самолетов
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства пожурил главу Минтранса РФ Виталия Савельева за то, что раньше закупалось много самолетов на Западе.
«Помните, когда вы еще были руководителем "Аэрофлота", я Вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже условно ругались на этот счет», - рассказал российский лидер.
По его словам, Савельев уверял, что западные производители - надежные и хорошие партнеры.
Накануне пресс-служба Росавиации сообщила о том, что более 10 тысяч воздушных судов числятся в государственном реестре России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru