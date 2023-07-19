Путин пожурил главу Минтранса Савельева за большую закупку западных самолетов

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства пожурил главу Минтранса РФ Виталия Савельева за то, что раньше закупалось много самолетов на Западе.

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«Помните, когда вы еще были руководителем "Аэрофлота", я Вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже условно ругались на этот счет», - рассказал российский лидер.

По его словам, Савельев уверял, что западные производители - надежные и хорошие партнеры.

Накануне пресс-служба Росавиации сообщила о том, что более 10 тысяч воздушных судов числятся в государственном реестре России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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