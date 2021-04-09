Колташов: Война на Украине поднимет цены на нефть и уронит рубль
Глава центра экономических исследований Института нового общества рассказал об экономических последствиях конфликта на Донбассе для России и США.
Экономист, глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в ходе пресс-конференции НСН объяснил цели США в возможном военном конфликте на Донбассе.
«Рубль уже немного сдал, ощущается нервозность на рынке. Если Украина развяжет военный конфликт, то мы будем вынуждены вмешаться. Вероятность этого высокая. Естественно, рубль будет сдавать позиции. Однако здесь может возникнуть повышение цен на нефть. Цели США – сорвать завершение строительства газопровода в Балтике, помешать росту экономике России, обвалить рубль, плюс создание повышенной тревожности в мире, которая должна привести к притоку капиталов на американский фондовый рынок», - заявил он.
Ранее во время пресс-конференции НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что стратегия США по захвату доли на газовом рынке Европы состоит из двух этапов – не дать построить обходные газопроводы, которые сложно перекрыть, а потом перекрыть газопровод на Украину.
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