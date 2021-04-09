Эксперт рассказал об угрозе взрыва газопровода на Украине

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал во время пресс-конференции НСН, что стратегия США по захвату доли на газовом рынке Европы состоит из двух этапов – не дать построить обходные газопроводы, которые сложно перекрыть, а потом перекрыть газопровод на Украину.

«Без Украины мы не можем выполнить наши контракты. Украина остается безальтернативным транзитером. Еще четыре года у нас есть контракт с ней на прокачку 40 млрд кубов газа в год, но Украине радоваться в этом плане не стоит, согласно американским интересам, им не нужен российский газ ни через Украину, ни через "Северный поток-2".