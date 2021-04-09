Эксперт рассказал об угрозе взрыва газопровода на Украине
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, как США планирует осуществить захват газового рынка в Европе.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал во время пресс-конференции НСН, что стратегия США по захвату доли на газовом рынке Европы состоит из двух этапов – не дать построить обходные газопроводы, которые сложно перекрыть, а потом перекрыть газопровод на Украину.
«Без Украины мы не можем выполнить наши контракты. Украина остается безальтернативным транзитером. Еще четыре года у нас есть контракт с ней на прокачку 40 млрд кубов газа в год, но Украине радоваться в этом плане не стоит, согласно американским интересам, им не нужен российский газ ни через Украину, ни через "Северный поток-2".
Если остановится строительство балтийского газопровода, следующий шаг – остановить прокачку газа через Украину. Причем не только санкционными способами. Мы знаем, что там раньше взрывалась энергетическая инфраструктура. Пришли люди с гранатами и взорвали ЛЭП. Кто нам даст гарантии, что этого не произойдет на Украине снова?» - уточнил он.
В 2015 году две из четырех линий электропередач, которые поставляли электроэнергию в Крым с территории Украины, были выведены из строя в результате подрыва опор. Взрывы в Херсонской области произошли у опор всех четырех линий, однако по двум ЛЭП поставки электричества были продолжены, их опоры получили повреждения, но не упали. Из-за повреждения опор линий электропередачи Украина сократила поставки электроэнергии на полуостров почти на 30%.
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