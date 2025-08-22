Минпросвещения предложило сократить изучение английского языка в 5-7 классах
Изучение английского языка для учеников 5-7 классов школ сократят до двух часов в неделю. Соответствующий приказ Минпросвещения России размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
«Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка... в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа
в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю)», - говорится в документе.
При этом ученики восьмых и девятых классов будут изучать английский по три часа в неделю (всего по 102 часа).
Предполагается, что новая норма начнет действовать с 1 сентября.
Ранее Минпросвещения разработало перечень произведений патриотической направленности современных писателей, рекомендованных школьникам для внеклассного чтения.
