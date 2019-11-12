Названа сумма, которая позволит избавить Россиян от бедности

Для того, чтобы сократить количество бедных в России хотя бы на 40%, необходимо тратить около 200 миллиардов рублей в год. Такое заявление сделал глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин, сообщает Ura.ru. Он рассказал, что на данный момент совокупный объем социальных выплат в России ежегодно составляет около 11 триллионов рублей.

Кудрин также сообщил, что на сегодняшний день около 20 миллионов россиян находятся за чертой бедности, из чего следует, что из указанной суммы будет выделяться 10 тысяч рублей на человека в год, уточняет Газета.ру.

Глава Счетной палаты рассказал, что средства будет необходимо откуда-то выделить, а значит, что их перестанут получать те категории, которым средства выделялись ранее, поясняют Известия.

Ранее сообщалось, что более четверти детей в России находятся за чертой бедности. Такие результаты показал мониторинг, который провел Росстат. Председатель комиссии СПЧ по социальным правам, директор авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора в интервью НСН отметила, что помощь таким семьям со стороны государства уже оказывается. Однако вместе с тем она отметила, что одна из ключевых причин бедности детей – отсутствие выплат по алиментам со стороны одного из родителей.

