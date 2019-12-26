Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров. Один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин занял первое место, увеличив за год свое состояние более чем на треть. По состоянию на 24 декабря активы Потанина составляют 23,8 миллиарда долларов. На втором месте рейтинга глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние за год увеличилось на 5,9 миллиарда долларов — до 27 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров президент «Лукойла» Вагит Алекперов — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,8 миллиарда долларов.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН заметил, что разрыв между несколькими богатейшими людьми страны и средним классом так велик, что ситуацию можно считать катастрофической.

«Для кого - война, для кого - мать родна. По официальным данным Росстата, последние 6 лет снижается уровень и качества жизни более, чем на 8,5%, а по неофициальным – на 40%. Бедными можно считать 20 миллионов россиянам. При этом количество долларовых миллиардеров в стране выросло почти на 40 человек. Это чудовищная поляризация общества, и она плоха не только с этической точки зрения. Это плохо и потому, что экономика не может нормально развиваться. Кто-то не может купить нормальную одежду и продукты питания, а кто-то вывозит по 40-60 миллионов долларов за рубеж ежегодно», - уточнил собеседник НСН.

Согласно рейтингу Forbes, за прошедший год состояние пятерых самых удачливых участников российского списка Forbes в сумме увеличилось на 27 миллиардов долларов. При этом Владислав Жуковский обратил особое внимание на вид той деятельности, которая оказалась столь прибыльной.

«Посмотрите, у кого выросли активы? Это же не русские Стивы Джобсы, Илоны Маски, Биллы Гейтсы, то есть создатели реальных продуктов, высоких технологий. Таких нет…Есть экспортеры нефти, алюминия, владельцы газовой инфраструктуры. То есть те, кто богатеют в период затяжного кризиса, а именно экспортёры сырья, либо короли госзаказа, приближенные к кормушке. При этом малый бизнес сокращается, нет инвестиций. И это признаки глубочайшего кризиса», - отметил Владислав Жуковский.