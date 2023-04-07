Курс доллара превысил 82 рубля впервые с апреля 2022 года
Курс доллара на торгах в пятницу превысил 82 рубля впервые с 11 апреля прошлого года.
По данным Московской биржи, в 07:24 мск американская валюта подорожала на 1%, до 82,18 рубля.
Доллар продолжает рост, по состоянию на 07:53 по московскому времени стоимость валюты составила 82,42 рубля.
Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что курс доллара повышается для снижения дефицита бюджета. Эксперт допустил, что в ближайшее время американская валюта может подорожать до 85 рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Между тем биржевой аналитик, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов высказал мнение, что курс доллара может составить 85 рублей к лету, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru