Курс доллара превысил 82 рубля впервые с апреля 2022 года

По данным Московской биржи, в 07:24 мск американская валюта подорожала на 1%, до 82,18 рубля.

Доллар продолжает рост, по состоянию на 07:53 по московскому времени стоимость валюты составила 82,42 рубля.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что курс доллара повышается для снижения дефицита бюджета. Эксперт допустил, что в ближайшее время американская валюта может подорожать до 85 рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Между тем биржевой аналитик, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов высказал мнение, что курс доллара может составить 85 рублей к лету, пишет Ura.ru.

