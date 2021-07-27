Кофе рекордно подорожал из-за заморозков в Бразилии
Кофе сорта арабика подорожал до почти семилетнего максимума. Об этом сообщает Trading Economics. Цена на это зерно растет на фоне беспокойства из-за сокращения поставок в связи с заморозками в Бразилии.
Цена фьючерсов в ходе торгов на нью-йоркской бирже ICE Futures поднималась выше 2 долларов за фунт, что произошло впервые с октября 2014 года.
Бразилия - крупнейший в мире производитель и экспортер кофейного зерна - столкнулась с небывалыми заморозками после года сильнейшей за столетие засухи. Температура рекордно опустилась в трех основных кофепроизводящих регионах страны, что вызывает опасения и за урожай следующего года.
По данным издания, ситуация на кофейном рынке обостряется из-за перебоев с поставками, которые испытывают Колумбия и Вьетнам.
В мае гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что ситуация с коронавирусом в Индии может привести к повышению цен на индийский чай в российских магазинах.
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