В России подтвердили возможный рост цен на чай из-за Индии

По его словам, в таком случае российские компании, а также другие страны, работавшие с Индией, будут искать возможности удовлетворения спроса, прежде всего, в Шри-Ланке и Кении.

«Уровень качества чая в этих регионах аналогичен индийскому, а в некоторых случаях даже выше. Российские компании покупают чай в большом количестве стран. На долю Индии приходится 27% поставок. В связи с ростом спроса может вырасти и цена на чайных аукционах. На сколько – пока предсказать сложно, поскольку пик сезона начнется только в июне. Такой сценарий приведет к повышению цен на чай у поставщиков», - отметил гендиректор ассоциации Росчайкофе.

Он прогнозирует, что в этом случае розничные цены на чай в России также вырастут, однако на сколько – определят сами магазины.

«К рознице цены поставщиков отношения не имеют. Розничные наценки определяют сами магазины. А как они себя будут вести, можно будет сказать только по факту. Если сказали зафиксировать цену на сахар, розничные операторы это могут сделать себе в убыток, но при этом повысят цену, например, на кофе. Предугадать решения магазинов нельзя, но велика вероятность, что они повысят цены», - пояснил Чантурия.

Он также сообщил, что в случае негативного развития ситуации в Индии, российские компании попросят поддержку у государства.