В России подтвердили возможный рост цен на чай из-за Индии
Не исключено, что российским компаниям придется обратиться за господдержкой, заявил «Радиоточке НСН» гендиректор ассоциации Росчайкофе.
Ситуация с коронавирусом в Индии может привести к повышению цен на индийский чай в российских магазинах, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
«Пока речь идет о прогнозах. Сезон сбора чая в Индии начался не так давно, а его пик будет в июне-июле. До этого коронавирус распространялся в Индии в основном в густонаселенных районах и городах. А сейчас ситуация осложнилась тем, что в штате Ассам зафиксировано распространение инфекции непосредственно в чайных хозяйствах. Если такая ситуация продолжится, коронавирус будет "захватывать" и другие плантации, и будут введены ограничения в чайных регионах, то есть вероятность снижения производства чая в Индии. Это может привести к сокращению экспорта чая этой страной», - сказал Чантурия.
По его словам, в таком случае российские компании, а также другие страны, работавшие с Индией, будут искать возможности удовлетворения спроса, прежде всего, в Шри-Ланке и Кении.
«Уровень качества чая в этих регионах аналогичен индийскому, а в некоторых случаях даже выше. Российские компании покупают чай в большом количестве стран. На долю Индии приходится 27% поставок. В связи с ростом спроса может вырасти и цена на чайных аукционах. На сколько – пока предсказать сложно, поскольку пик сезона начнется только в июне. Такой сценарий приведет к повышению цен на чай у поставщиков», - отметил гендиректор ассоциации Росчайкофе.
Он прогнозирует, что в этом случае розничные цены на чай в России также вырастут, однако на сколько – определят сами магазины.
«К рознице цены поставщиков отношения не имеют. Розничные наценки определяют сами магазины. А как они себя будут вести, можно будет сказать только по факту. Если сказали зафиксировать цену на сахар, розничные операторы это могут сделать себе в убыток, но при этом повысят цену, например, на кофе. Предугадать решения магазинов нельзя, но велика вероятность, что они повысят цены», - пояснил Чантурия.
Он также сообщил, что в случае негативного развития ситуации в Индии, российские компании попросят поддержку у государства.
«Прежде всего, мы будем просить правительство перевести чай в категорию продуктов с пониженным НДС, чтобы хоть как-то облегчить финансовую участь компаний», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Западные СМИ прогнозируют, что цены на индийский чай повысятся из-за ситуации с коронавирусом и засухи. Как отмечает «Коммерсантъ», по меньшей мере на 90 чайных плантациях в штате Ассам, лидирующем по производству чая в Индии, зафиксировано уже около 500 случаев заболевания коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете
- В Нью-йорке для вакцинированных отменили требование ношения маски
- Кадыров назвал себя «проектом Путина»
- Минпросвещения не намерено досрочно завершать учебный год в школах
- Оперштаб опроверг продление запрета на авиасообщение с Турцией до 30 июня
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 589 тыс.
- Делегация из России оценит ситуацию с COVID-19 в Турции
- Путин распорядился заняться учётом домашних животных
- Глава ВОЗ заявил о «вакцинном апартеиде» в мире
- Российский пловец Колесников побил рекорд мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru