Диетолог предостерегла о вреде остывшего кофе

В напитке комнатной температуры при добавлении молока или сливок высок риск размножения в нем микроорганизмов. Это объясняется тем, что влажная среда является оптимальной для их развития.

Дианова рекомендовала не оставлять чашки с кофе на столе более чем на два часа и в случае необходимости убирать ее в холодильник.

Врач отметила пользу свежесваренного кофе, вкус и аромат которого обладает «будоражащим эффектом».

Ранее телеведущий Александр Мясников разрушил миф о вреде кофе в эфире телеканала «Россия 1». По словам доктора, кофе содержит вещества, стабилизирующие аритмию, снижающие риск развития инфаркта при регулярном употреблении напитка. Он также помогает укрепить память, бороться с запорами, способствует укреплению костей.

