Диетолог предостерегла о вреде остывшего кофе
Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова раскрыла опасность остывшего кофе в эфире радио Sputnik.
В напитке комнатной температуры при добавлении молока или сливок высок риск размножения в нем микроорганизмов. Это объясняется тем, что влажная среда является оптимальной для их развития.
Дианова рекомендовала не оставлять чашки с кофе на столе более чем на два часа и в случае необходимости убирать ее в холодильник.
Врач отметила пользу свежесваренного кофе, вкус и аромат которого обладает «будоражащим эффектом».
Ранее телеведущий Александр Мясников разрушил миф о вреде кофе в эфире телеканала «Россия 1». По словам доктора, кофе содержит вещества, стабилизирующие аритмию, снижающие риск развития инфаркта при регулярном употреблении напитка. Он также помогает укрепить память, бороться с запорами, способствует укреплению костей.
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