«Клиенты, притормозите!»: Чего ожидать от ключевой ставки ЦБ РФ

Снижения ключевой ставки от Банка России сейчас ждать не стоит, так как он сильно обеспокоен высокой инфляцией. Такое мнение в беседе с НСН выразил экс-министр экономики Андрей Нечаев.

Ряд крупных российских банков начал повышать ставки по вкладам в ожидании возможного роста ключевой ставки Центрального Банка (ЦБ) России. Заседание по этому вопросу запланировано на 7 июня. По данным «Коммерсанта», «Альфа-банк» поднял до 16% годовых доходность депозитов на сроки от шести месяцев до двух лет , а «Тинькофф» ввел новый срок на два месяца под 17% для рублевых вкладов. «Уралсиб» также повысил ставку на 17%, а «Газпромбанк» установил максимальную ставку в 17,5%. Эксперты агентства «Эксперт РА» считают, что банки вряд ли пойдут на массовый пересмотр ставок по основным розничным депозитам до решения ЦБ по ключевой ставке.