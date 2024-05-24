«Клиенты, притормозите!»: Чего ожидать от ключевой ставки ЦБ РФ
Многие банки повысили ставки до 17% годовых, чтобы удержать клиентов, рассказал экономист Денис Ракша.
Снижения ключевой ставки от Банка России сейчас ждать не стоит, так как он сильно обеспокоен высокой инфляцией. Такое мнение в беседе с НСН выразил экс-министр экономики Андрей Нечаев.
Ряд крупных российских банков начал повышать ставки по вкладам в ожидании возможного роста ключевой ставки Центрального Банка (ЦБ) России. Заседание по этому вопросу запланировано на 7 июня. По данным «Коммерсанта», «Альфа-банк» поднял до 16% годовых доходность депозитов на сроки от шести месяцев до двух лет , а «Тинькофф» ввел новый срок на два месяца под 17% для рублевых вкладов. «Уралсиб» также повысил ставку на 17%, а «Газпромбанк» установил максимальную ставку в 17,5%. Эксперты агентства «Эксперт РА» считают, что банки вряд ли пойдут на массовый пересмотр ставок по основным розничным депозитам до решения ЦБ по ключевой ставке.
Скорее всего, ключевая ставка останется на прежнем уровне, полагает Нечаев.
«ЦБ, безусловно, озабочен высокой инфляцией, которая точно не снижается. Последние недели было довольно заметное повышение, хотя, в ближайшие месяцы нас ждет сезонное снижение цен, в основном на часть продуктов питания. Но, тем не менее, инфляция остается высокой. Поскольку ключевая ставка у ЦБ практически единственный инструмент для борьбы с инфляцией, я думаю, точно не следует ждать ее снижения. Но с другой стороны, ЦБ понимает, что высокая ставка — это сдерживающий фактор для экономического роста, поскольку и деньги, и кредиты становятся дороже. Мой прогноз, что ставка останется на прежнем уровне», - поделился экс-министр экономики.
Такого же мнения придерживается и экономист Денис Ракша. Он также рассказал НСН, что многие банки повысили ставку, чтобы удержать своих клиентов.
«Я думаю, ЦБ не будет сейчас трогать ставку. Инфляция ускорилась, но не настолько, чтобы ЦБ в экстренном порядке на это реагировал. У него было полгода, чтобы опробовать высокую ставку в действии, и это не помогло. Сейчас поднять процентную ставку на 1% - это все равно, что не сделать ничего. Банки, на мой взгляд, стали повышать ставку не потому, что они верят, что ЦБ поднимет ставку, а для того, чтобы клиенты не выдергивали свои деньги раньше времени. Поэтому банки пытаются их так притормозить», - разъяснил Ракша.
Согласно данным ЦБ РФ, в начале 2024 года россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на сумму 397,4 млрд рублей из личных средств, что на 10% меньше, чем годом ранее. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЦБ заявили о рисках операций в криптовалютах для россиян
- СМИ: Тренер «Байера» хочет пригласить Криштиану Роналду
- Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
- Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Попова
- Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют летом
- СМИ: В ЕС считают, что сейчас не время для заморозки конфликта на Украине
- ЦБ ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с большими долгами
- Полчища саранчи атаковали районы Волгоградской области
- В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
- ВОЗ: Пандемия коронавируса привела к гибели 12,9 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru