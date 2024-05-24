«Клиенты, притормозите!»: Чего ожидать от ключевой ставки ЦБ РФ

Многие банки повысили ставки до 17% годовых, чтобы удержать клиентов, рассказал экономист Денис Ракша.

Снижения ключевой ставки от Банка России сейчас ждать не стоит, так как он сильно обеспокоен высокой инфляцией. Такое мнение в беседе с НСН выразил экс-министр экономики Андрей Нечаев.

Ряд крупных российских банков начал повышать ставки по вкладам в ожидании возможного роста ключевой ставки Центрального Банка (ЦБ) России. Заседание по этому вопросу запланировано на 7 июня. По данным «Коммерсанта», «Альфа-банк» поднял до 16% годовых доходность депозитов на сроки от шести месяцев до двух лет , а «Тинькофф» ввел новый срок на два месяца под 17% для рублевых вкладов. «Уралсиб» также повысил ставку на 17%, а «Газпромбанк» установил максимальную ставку в 17,5%. Эксперты агентства «Эксперт РА» считают, что банки вряд ли пойдут на массовый пересмотр ставок по основным розничным депозитам до решения ЦБ по ключевой ставке.

СМИ: Объем выданных россиянам ипотек за месяц вырос на 41%

Скорее всего, ключевая ставка останется на прежнем уровне, полагает Нечаев.

«ЦБ, безусловно, озабочен высокой инфляцией, которая точно не снижается. Последние недели было довольно заметное повышение, хотя, в ближайшие месяцы нас ждет сезонное снижение цен, в основном на часть продуктов питания. Но, тем не менее, инфляция остается высокой. Поскольку ключевая ставка у ЦБ практически единственный инструмент для борьбы с инфляцией, я думаю, точно не следует ждать ее снижения. Но с другой стороны, ЦБ понимает, что высокая ставка — это сдерживающий фактор для экономического роста, поскольку и деньги, и кредиты становятся дороже. Мой прогноз, что ставка останется на прежнем уровне», - поделился экс-министр экономики.

Такого же мнения придерживается и экономист Денис Ракша. Он также рассказал НСН, что многие банки повысили ставку, чтобы удержать своих клиентов.

«Незаконные вещи»: Как работодатели помогают сотрудникам с выплатой кредитов
«Я думаю, ЦБ не будет сейчас трогать ставку. Инфляция ускорилась, но не настолько, чтобы ЦБ в экстренном порядке на это реагировал. У него было полгода, чтобы опробовать высокую ставку в действии, и это не помогло. Сейчас поднять процентную ставку на 1% - это все равно, что не сделать ничего. Банки, на мой взгляд, стали повышать ставку не потому, что они верят, что ЦБ поднимет ставку, а для того, чтобы клиенты не выдергивали свои деньги раньше времени. Поэтому банки пытаются их так притормозить», - разъяснил Ракша.

Согласно данным ЦБ РФ, в начале 2024 года россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на сумму 397,4 млрд рублей из личных средств, что на 10% меньше, чем годом ранее. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ВкладыКлючевая Ставка

Горячие новости

Все новости

партнеры