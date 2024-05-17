СМИ: Объем выданных россиянам ипотек за месяц вырос на 41%

В марте 2024 года в Центральном федеральном округе России (ЦФО) банки предоставили почти 28 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 137,6 миллиарда рублей, отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Главного управления ЦБ по ЦФО.

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Отмечается, что объем выданных ипотек в марте превышает объемы февраля на 41%. Кроме того, объем выдач по ЦФО превысил 30% от всех ипотечных кредитов, предоставленных россиянам за март 2024 года.

По сравнению с мартом прошлого года количество выданных ипотек снизилось на 20%, а объем – на 18%.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40% по сравнению с тем периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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