«Незаконные вещи»: Как работодатели помогают сотрудникам с выплатой кредитов

Практика по выплате процентов по кредитам за сотрудников в России не сильно распространена, однако работодатели часто прибегают к не совсем законным действиям, когда хотят помочь своим работникам взять кредит. Об этом в беседе с НСН рассказал HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян.

По информации из отчета Центрального Банка России, на фоне дефицита кадров компании находят альтернативные способы удержания сотрудников. Одним из них является предоставление льготных ссуд или выплата процентов за сотрудника, в том числе по ипотеке. Есть также и другие меры финансовой помощи. Однако HR-эксперт подчеркнул, что чаще всего компании применяют другие способы, и не всегда правомерные.