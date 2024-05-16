«Незаконные вещи»: Как работодатели помогают сотрудникам с выплатой кредитов
Работодатели могут проводить некоторые махинации с документами, чтобы помочь сотруднику оформить кредит, рассказал в беседе с НСН HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян.
Практика по выплате процентов по кредитам за сотрудников в России не сильно распространена, однако работодатели часто прибегают к не совсем законным действиям, когда хотят помочь своим работникам взять кредит. Об этом в беседе с НСН рассказал HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян.
По информации из отчета Центрального Банка России, на фоне дефицита кадров компании находят альтернативные способы удержания сотрудников. Одним из них является предоставление льготных ссуд или выплата процентов за сотрудника, в том числе по ипотеке. Есть также и другие меры финансовой помощи. Однако HR-эксперт подчеркнул, что чаще всего компании применяют другие способы, и не всегда правомерные.
«Чтобы помочь сотруднику получить кредит, работодатели чаще всего идут на незаконные вещи, например, пишут, что заработная плата у него больше, чем есть на самом деле. Или рисуют соискателю высокую должность. Еще могут прислать гарантийное письмо, что этот человек работает в данной компании, характеристику написать. Иногда работодатель может внести какую-то сумму, чтобы работник погасил первоначальный взнос. Но, конечно, это копейки. В очень редких случаях работодатель может быть поручителем. Например, работник хочет взять кредит на покупку автомобиля, тогда компания оформляет машину на свое имя, но платежи вносит работник. Но чтобы работодатель способствовал выплате процентов за сотрудника — такое в России применяется крайне редко», - пояснил Мурадян.
Однако самая популярная форма помощи от работодателей — это помощь с оплатой обучения в высшем учебном заведении, рассказала руководитель молодежного направления «HH.ru» Ирина Святицкая.
«Есть такая практика с молодыми кадрами, это так называемое целевое обучение. Когда работодатели оплачивают сотруднику учебу в вузе. Это тоже можно назвать одним из вариантов кредитов, просто для определенного сегмента соискателей. Когда работодатель привлекает к себе в компанию молодые кадры с определенным образованием. Это многолетняя и распространенная практика. Если это Москва и «топовые» учебные заведения, то стоимость обучения может доходить и до 700 тысяч рублей в год. Мы умножаем это на четыре года и получаем внушительную сумму. Даже в других городах эта сумма все равно получается внушительной», - прокомментировала Святицкая.
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