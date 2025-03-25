Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки
Казахстан занял первое место по объему импорта российской водки — он нарастил закупки на 4% и приобрел напиток на $32 млн. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистических службы и платформы ООН Comtrade.
На втором месте по этому показателю находится Китай, несмотря на то, что экспорт в КНР сократился на 29%, до $1,5 млн. Замыкает тройку в три раза сократившая импорт Турция (до $436,5 тысячи).
Четвертое место по импорту российской водки с показателем $222 тысячи заняла Южная Корея, сократившая поставки почти вдвое. На пятой позиции — Латвия, которая, напротив, в два раза увеличила импорт (более чем до $200 тысяч) и обогнала Германию с 74-кратным падением объемов закупок (до $4,8 тысячи).
Ранее крупнейшие компании по производству пива «Балтика» и Московская пивоваренная компания разослали ритейлерам письма о повышении отпускных цен на разливное пиво в среднем на 10%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российских водителей будут штрафовать за иностранные права
- СМИ: США и Украина обсуждают прекращение огня в Черном море
- В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо
- В Тверской области обрушился пешеходный мост через реку
- В Армении заявили, что не пересмотрят свою позицию в отношении ОДКБ
- Всероссийское казачье общество запустило проект «Казаки-герои»
- Умер экс-ведущий программы «Времечко» Константин Цивилев
- Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме
- Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки
- Пресс-секретарь: Лукашенко накануне инаугурации рубил дрова и играл в хоккей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru