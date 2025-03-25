Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки

На втором месте по этому показателю находится Китай, несмотря на то, что экспорт в КНР сократился на 29%, до $1,5 млн. Замыкает тройку в три раза сократившая импорт Турция (до $436,5 тысячи).

Четвертое место по импорту российской водки с показателем $222 тысячи заняла Южная Корея, сократившая поставки почти вдвое. На пятой позиции — Латвия, которая, напротив, в два раза увеличила импорт (более чем до $200 тысяч) и обогнала Германию с 74-кратным падением объемов закупок (до $4,8 тысячи).

Ранее крупнейшие компании по производству пива «Балтика» и Московская пивоваренная компания разослали ритейлерам письма о повышении отпускных цен на разливное пиво в среднем на 10%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

