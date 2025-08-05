На МКС попробуют сварить пиво

Уточняется, что речь идёт о проекте «MicroBrew-1» в рамках миссии Crew-11. В компании описали его, как первую в мире попытку «заставить пиво забродить в космосе».

Техасские пивовары указали, что цель эксперимента - анализ особенностей ферментации и изучение реакции дрожжей на микрогравитацию и радиацию.

«Это может улучшить космическое производство продуктов питания и напитков, системы жизнеобеспечения, биотехнологии и многое другое», - заключили в Starbase Brewery.

Ранее корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11, в состав которого вошёл российский космонавт Олег Платонов, успешно пристыковался к МКС, сообщает «Свободная пресса».

