На МКС попробуют сварить пиво
Астронавты, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции (МКС), попробуют сварить в космосе пиво. Об этом сообщает американская пивоваренная компания из Техаса Starbase Brewery.
Уточняется, что речь идёт о проекте «MicroBrew-1» в рамках миссии Crew-11. В компании описали его, как первую в мире попытку «заставить пиво забродить в космосе».
Техасские пивовары указали, что цель эксперимента - анализ особенностей ферментации и изучение реакции дрожжей на микрогравитацию и радиацию.
«Это может улучшить космическое производство продуктов питания и напитков, системы жизнеобеспечения, биотехнологии и многое другое», - заключили в Starbase Brewery.
Ранее корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11, в состав которого вошёл российский космонавт Олег Платонов, успешно пристыковался к МКС, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru