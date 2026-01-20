Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть — до 44,1 долларов за баррель, следует из регламента Комиссии ЕС 2026/124. Как напоминают «Известия», страны G7 утвердили «ценовой потолок» на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель еще в конце 2022 года. Аналитики издания при этом отмечают, что дополнительные антироссийские санкции способны нарушить баланс на мировом нефтяном рынке.



«В прошлом году приняли решение о снижении потолка цены, американцы оставили 60 долларов, а европейцы ввели новый 47,6 долларов за баррель. Тогда условились, что каждые два месяца будут его пересматривать в зависимости от мировой цены на нефть. Так как цены на сорт Brent с тех времен снизились, автоматом снизился и потолок цен. Плюс к тому Украина стала атаковать танкеры с российской нефтью. Это приводит к подорожанию стоимости перевозки и подорожанию страхования перевозки. Мы также адаптируемся после введения санкций США в отношении компаний «Роснефть» и «Лукойл» Нужны посредники при продаже нашей нефти. Обычно разница в ценах между Urals и Brent была 12-13 долларов в последние годы. Сейчас она возросла до 25-27 долларов за баррель. Да, это временное явление. Тем не менее, европейские компании могут оказывать услуги по перевозке нашей нефти и страхованию, что они активно делают», - пояснил он.