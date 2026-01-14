Желание ЕС сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров не ударит по России, а европейские компании не смогут зарабатывать на перевозках нефти, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В Евросоюзе хотят включить в новый пакет санкций против РФ полный запрет услуг, связанных с торговлей российской нефтью, заявили «Известиям» в Европарламенте. Также Брюссель планирует бороться с обходом уже действующих ограничений. По данным издания Euractiv, Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров. Юшков рассказал, как это отразится на российских компаниях.