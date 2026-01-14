Нефть идет: Как «танкерная война» и новые санкции ЕС отразятся на России
«Танкерная война» увеличивает стоимость перевозки, но не приводит к дефициту судов, которые могут доставлять российскую нефть, заявил НСН Игорь Юшков.
Желание ЕС сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров не ударит по России, а европейские компании не смогут зарабатывать на перевозках нефти, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В Евросоюзе хотят включить в новый пакет санкций против РФ полный запрет услуг, связанных с торговлей российской нефтью, заявили «Известиям» в Европарламенте. Также Брюссель планирует бороться с обходом уже действующих ограничений. По данным издания Euractiv, Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров. Юшков рассказал, как это отразится на российских компаниях.
«Дело в том, что российские танкеры и так фактически не обслуживаются в странах ЕС, Россия преимущественно пользуется танкерами «теневого флота», которые игнорируют потолок цены. Эти танкеры туда даже не заходят, потому что их могут заподозрить и арестовать. Конечно, их в Европе не обслуживают, не заправляют, не ремонтируют. Другое дело, что ЕС установил новый потолок цены – 46,7 доллара за баррель. Бывают моменты, когда наша нефть из-за ситуации на рынке укладывается в потолок цены, тогда к перевозке российской нефти подключаются и европейские компании: из Греции, Мальты. ЕС хочет именно этот момент исправить, но это означает удар по их собственным компаниям, не дать им зарабатывать вообще. России в принципе все равно, у нас достаточно танкеров теневого флота, чтобы полностью все объемы нефти вывезти и доставить потребителю», - рассказал он.
По его словам, «танкерная война» в целом увеличивает стоимость перевозки, но не приводит к дефициту судов, которые могут перевозить российскую нефть.
«Большую проблему для нас создают удары Украины по танкерам, это даже не пиратство, это просто диверсии. В водах Турции, в Средиземном море и так далее…На этом фоне увеличивается стоимость страхования, стоимость перевозки увеличивается, так как собственники судов боятся их выпускать. А санкции против российских нефтяных компаний приводят к тому, что нужно больше посредников, что тоже требует денег. Но это не приводит к тому, что у нас дефицит танкеров возникает, просто растет стоимость перевозки, что отражается на прибылях компаний», - добавил собеседник НСН.
Ранее министерство энергетики Казахстана подтвердило информацию об инцидентах с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти, которые произошли 13 января в акватории Черного моря вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Танкер «Дельта Хармони» под флагом Либерии также подвергся атаке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
