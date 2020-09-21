Кипр помещал Евросоюзу ввести санкции против Белоруссии

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН рассказала, что Кипр пытается использовать ситуацию в Белоруссии в своих интересах и вернуть внимание чиновников к своим внутренним проблемам.

Европарламент не станет признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, как только закончится текущий срок его полномочий.

ЕП потребовал ввести санкции, в частности, против граждан России, поддерживающих Лукашенко. Евродепутаты также призвали ЕС заблокировать выделение Белоруссии кредитов по линии европейских финансовых структур и начать широкую материальную помощь оппозиции.

