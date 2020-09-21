Кипр помещал Евросоюзу ввести санкции против Белоруссии
Главы МИД 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций против белорусских официальных лиц за фальсификацию результатов выборов.
Принять решение помешал Кипр, который продолжает требовать санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море, пишет ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций в Совете ЕС. Теперь вопрос рассмотрят лидеры стран, саммит пройдет в конце недели.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН рассказала, что Кипр пытается использовать ситуацию в Белоруссии в своих интересах и вернуть внимание чиновников к своим внутренним проблемам.
Европарламент не станет признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, как только закончится текущий срок его полномочий.
ЕП потребовал ввести санкции, в частности, против граждан России, поддерживающих Лукашенко. Евродепутаты также призвали ЕС заблокировать выделение Белоруссии кредитов по линии европейских финансовых структур и начать широкую материальную помощь оппозиции.
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