Александр Лукашенко заявил, что не намерен «отдавать власть», поскольку не хочет, чтобы Белоруссия вернулась к состоянию «середины 90-х годов», об этом сообщает агентство БелТа.

Белорусский президент подчеркнул, что «власть не для того даётся, чтобы её взял, бросил и отдал».

«В середине 90-х она валялась в грязи, об неё вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны... И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени», — цитирует Лукашенко RT.