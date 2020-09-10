Лукашенко заявил, что не намерен «отдавать власть»
Александр Лукашенко заявил, что не намерен «отдавать власть», поскольку не хочет, чтобы Белоруссия вернулась к состоянию «середины 90-х годов», об этом сообщает агентство БелТа.
Белорусский президент подчеркнул, что «власть не для того даётся, чтобы её взял, бросил и отдал».
«В середине 90-х она валялась в грязи, об неё вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны... И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени», — цитирует Лукашенко RT.
А ранее президент Белоруссии заявил, что склоняется к проведению досрочных выборов главы государства после того, как будет принята новая Конституция республики.
Напомним, на проведении новых выборов президента настаивает оппозиция, которая не признаёт результаты голосования 9 августа. По данным ЦИК республики, Лукашенко получил 80% голосов, его соперница Светлана Тихановская – 10%.
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