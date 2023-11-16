Каждая вторая компания в РФ решила сократить расходы в 2024 году

В 2024 году каждая вторая российская компания намерена сократить расходы. Из них треть снизит расходы в пределах 10%, 13% организаций — на 20-30%, еще 2% — на 40-50%. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на опрос сервиса «Актион Финансы».

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Отмечается, что половина компаний намерена отказаться от раздачи сувенирной продукции с логотипом, от листовок и наружной рекламы хочет отказаться 30%. При этом 28% компаний откажутся от конференций и профильных выставок, а 26% — от маркетинговых исследований. Указывается, что оставшиеся снизят траты за счет заморозки запусков новых продуктов, продвижения товаров и расширения маркетинговых каналов.

При этом почти 60% компаний намерены сократить траты на логистику.

Опрос проводился в конце октября. В исследовании участвовало 590 представителей среднего и крупного бизнеса из сфер услуг, оптовой и розничной торговли, а также других отраслей экономики.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН объяснил, с чем связан кризис кадров в России и назвал самые востребованные профессии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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