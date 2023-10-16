«Яма и отъехавшие»: Основатель SuperJob объяснил дефицит кадров в России

Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН объяснил, с чем связан сегодняшний кризис кадров в стране и назвал самые востребованные профессии.

Консалтинговая компания RosExpert ранее представила исследование, в соответствии с которым главным вызовом для топ-менеджмента российских компаний в 2023 году стали не санкции, а дефицит сотрудников, на который пожаловались 46% руководителей компаний.