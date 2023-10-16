«Яма и отъехавшие»: Основатель SuperJob объяснил дефицит кадров в России
Не хватает тех, кого больше: курьеров, водителей, строителей и медсестер, а журналистов более чем достаточно, сказал в эфире НСН Алексей Захаров.
Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН объяснил, с чем связан сегодняшний кризис кадров в стране и назвал самые востребованные профессии.
Консалтинговая компания RosExpert ранее представила исследование, в соответствии с которым главным вызовом для топ-менеджмента российских компаний в 2023 году стали не санкции, а дефицит сотрудников, на который пожаловались 46% руководителей компаний.
«Основная причина дефицита кадров это демографическая яма: последние десять лет каждый год на рынок труда выходит примерно на 100 тыс. молодых людей меньше, чем было годом ранее. Потери от ковида - примерно минус миллион человек с рынка труда, спецоперация – это еще минус два миллиона человек с рынка труда. Это контрактники, мобилизованные и куда-то отъехавшие», - сказал Захаров.
По его словам, сегодня востребованы массовые профессии, а журналистов и директоров хватает.
«Не хватает всегда одних и тех же, и это не космические геологи. Это водители, медсестры, продавцы, строители, и так будет всегда. Не хватает тех, кого больше. Журналистов более чем достаточно, директоров найдем, а вот с курьерами проблемы. Ковид дал огромный толчок развитию сферы услуг, доставке и всему, что с этим связано. Там сейчас можно зарабатывать больше, чем на производстве, имея квалификацию ниже. Соответственно, на производство люди не идут, потому что курьеру платят больше, чем токарю», - заключил собеседник НСН.
Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в стране, а особенно в ее новых регионах сегодня наблюдается дефицит адвокатов. В этой связи он призвал возвращать в РФ уехавших представителей этой профессии, а не наказывать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министра иностранных дел Норвегии отправили в отставку
- Все организованные туристы прилетели из Израиля в Россию
- Центробанк России не планирует выпуск купюр номиналом 10 тысяч рублей
- Пол Маккартни признался, что Йоко Оно мешала The Beatles записывать песни
- ФАС заставила производителей снизить оптовые цены на курятину
- Умер композитор Геннадий Гладков
- Счетная палата предложила ввести ввозную таможенную пошлину в 5% на вейпы
- В секторе Газа опровергли информацию о возобновлении водоснабжения
- Пассажир московского метро напал с ножом на мужчину
- Фильм «Повелитель ветра» снова возглавил кинопрокат в России в выходные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru