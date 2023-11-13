Чернышенко: В России смогли остановить тенденцию к сокращению научных кадров
Тенденцию сокращения научных кадров в России удалось остановить, госпрограмма научно-технологического развития РФ была сфокусирована на укреплении технологического суверенитета, поддержке новых регионов и развитии кадрового потенциала. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что в прошлом году число исследователей в РФ впервые за последние годы увеличилось и составило порядка 670 тысяч человек. По словам Чернышенко, прослеживается тенденция притока молодежи в науку. Так, численность ученых до 30 лет выросла за год на 1%.
Ранее, 9 ноября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что дефицит рабочей силы является основной проблемой российской экономики, передает «Радиоточка НСН».
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