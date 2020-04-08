Каждая вторая компания планирует перевести работников на неоплачиваемый отпуск
Каждая вторая компания в РФ собирается перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск в течение ближайшего месяца. Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР), ведущий мониторинг состояния деловой среды в стране.
Эксперты центра представили последние данные своего мониторинга, который прошел в период с 31 марта по 2 апреля. В исследовании приняли участие порядка 1 тысячи компаний. По их словам, несмотря на призыв в компаниях сохранять зарплаты и оставлять сотрудников с оплачиваемым отпуском, 29% компаний декларируют, что им пришлось перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
В ближайший месяц таких компаний станет в два раза больше. В итоге окажется, что почти каждая вторая компания отправит сотрудников в неоплачиваемый отпуск в ближайший месяц.
Кроме того, каждая пятая компания заявила, что была вынуждена сократить зарплаты сотрудников, еще треть предполагают, что им придется это сделать в ближайший месяц-два, если ситуация не изменится.
Ранее советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в эфире НСН перечислил необходимые меры поддержки, чтобы бизнес не вернулся к «пустому корыту».
«Ситуация сейчас на самом деле экстраординарная, где бизнес сталкивается с ударом с пяти сторон: курс валют и цены нефть, падение спроса, удар по линии взаимоотношений с зарубежными партнерами, и, собственно, сам карантин. Конечно, прогнозировать такое не хочется, но, кажется, падение доходов населения неизбежно, а также падение спроса по причине того, что люди не могут купить, даже если они хотят. Действительно, правительство вырабатывает меры, но от него ждут большего, потому что как платить зарплаты, когда у тебя упали выручка и спрос, сейчас очень многие не понимают. Правительство объявило, что думает о прямых субсидиях, но пока такого решения нет, что разочаровывает бизнес», – сказал Свириденко.
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