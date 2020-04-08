Каждая вторая компания планирует перевести работников на неоплачиваемый отпуск

Каждая вторая компания в РФ собирается перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск в течение ближайшего месяца. Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР), ведущий мониторинг состояния деловой среды в стране.

Эксперты центра представили последние данные своего мониторинга, который прошел в период с 31 марта по 2 апреля. В исследовании приняли участие порядка 1 тысячи компаний. По их словам, несмотря на призыв в компаниях сохранять зарплаты и оставлять сотрудников с оплачиваемым отпуском, 29% компаний декларируют, что им пришлось перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск.